 Imágenes Impactantes: Apartamento Yorgelys Delgado Terremoto

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Así quedó el apartamento de Yorgelys Delgado mientras ella y su madre siguen bajo los escombros

Las imágenes revelan las cosas personales que fueron encontradas; mientras tanto, los equipos de rescate continúan las labores de búsqueda con la esperanza de encontrarlas con vida.

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Yorgelys Delgado, Instagram
Yorgelys Delgado / FOTO: Instagram
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Este lunes, el cantante René Velazco, exintegrante de Salserín, informó que su amiga, la actriz Yorgelys Delgado sigue con vida.

El artista dio a conocer que la artista de 43 años, su madre y otras personas se encuentran bajo los escombros del edificio Coral Beach en el que vivían en el estado de La Guaira, en Venezuela.   

René hizo un llamado urgente a través de Instagram para solicitar maquinaria pesada que permita acceder al edificio Coral Beach en La Guaira, donde se encuentran atrapados la actriz Yorgelys Delgado, su madre y varios vecinos, tras los terremotos registrados el 24 de junio.

El cantante subrayó la necesidad inmediata de remover escombros, placas y paredes colapsadas para facilitar las labores de rescate en la zona.

"En nombre de la familia de Yorgelys Delgado, agradezco la difusión del video que solicita personal para colaborar", mencionó el artista en su publicación.

A pesar de la rápida respuesta ciudadana y el arribo de rescatistas internacionales, la situación sigue siendo delicada. 

"Lamentablemente, pese a la asistencia de muchas personas y el valioso apoyo de equipos de rescate enviados por el presidente Nayib Bukele, la maquinaria pesada continúa siendo indispensable para avanzar en las labores de rescate", enfatizó Velazco en su mensaje, mostrando gratitud hacia el mandatario salvadoreño por la pronta reacción.

Foto embed
Yorgelis Delgado sigue desaparecida tras los terremotos en Venezuela - Redes sociales.

Más detalles

El apartamento de Yorgelys Delgado, recordada presentadora de ‘El Club de los Tigritos’, quedó totalmente en ruinas tras los fuertes terremotos del pasado miércoles, según un video que ha salido a la luz en las ultimas horas.

Según los reportes extraoficiales, en el lugar encontraron la cédula de su madre y pertenencias de su hija. Sin embargo, la actriz todavía se mantiene desaparecida. Incluso, su hija, Miranda Mijares, salió al paso ante los rumores de parte de quienes afirman que la artista fue hallada sin vida.

"En nombre de la familia de Yorgelys Delgado, queremos agradecer profundamente las muestras de solidaridad, los buenos deseos y la fe depositada en la continua búsqueda de mi mamá. Nos mantenemos en oración constante, confiando plenamente en que Dios nos concederá el milagro de volver a verla», señaló en sus historias de Instagram.

En ese sentido, hizo un llamado a evitar la difusión de información no verificada sobre la presunta muerte de la reconocida actriz. «Pedimos encarecidamente respeto a nuestra privacidad y prudencia. Solicitamos evitar la difusión de informaciones o noticias que no estén debidamente confirmadas», señaló.

Finalmente, la hija de la presentadora informó que tanto ella como su tía Jorgelina Delgado y su prima Yohangelis Delgado, se encuentran a salvo.

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