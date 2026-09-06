 Fiestas patrias moverán 2 millones de personas en la capital
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Fiestas patrias moverán dos millones de personas en la capital

La PMT de la Ciudad de Guatemala anunció que se espera mayor tránsito por las fiestas patrias en estas fechas específicas.

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Autoridades de tránsito anunciaron que para la semana del 10 al 15 de septiembre se espera la movilización de al menos dos millones de personas en la Ciudad de Guatemala a causa de las fiestas patrias. Amílcar Montejo, vocero vial en la Municipalidad de Guatemala, indicó que se espera ese movimiento, pese a que el punto de encuentro de las personas, durante el 14 de septiembre, ya no será El Obelisco.

Cómo cada 14 de septiembre, para este 2026 se espera que las calles del país se llenen de música, banderas, los colores azul y blanco, y el entusiasmo de miles de personas que participan en diferentes actividades patrias.

Autoridades de tránsito destacaron que para las fiestas patrias se tendrán cinco lugares de encuentro, como el Parque Erick Barrondo, varios centros deportivos y recreativos, así como los campos del Roosevelt.

Las personas que buscan disfrutar de las actividades de independencia también podrán asistir a las instalaciones del Campo Marte, la Municipalidad de Guatemala y la alcaldía auxiliar de la zona 18 para el encendido de antorchas, pese a que esta actividad fue formalmente prohibida por el Organismo Ejecutivo el pasado 1 de septiembre.

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Esperan complicaciones en el tránsito por fiestas patrias

Para estos días se espera que exista una mayor demanda en las calles por temas viales; por ello, Montejo dio a conocer que habrá algunas rutas alternas en la capital, para aquellas personas que serán ajenas a la actividad cívica.

"No hay fuego patrio en la plaza del Obelisco y por lo tanto, en su respectivo orden, podríamos tener más demanda en las cercanías de los campos del Roosevelt, zona 11", destacó el experto.

El encargado de comunicación de EMETRA consideró que varias personas podrían hacer recorridos provenientes de municipios como Villa Nueva, Mixco y áreas cercanas a la ruta Interamericana.

Montejo consideró que también se podría tener mayor demanda para el encendido del fuego en el sector de la ruta del Atlántico y Calle Martí, porque se instalará un lugar para el encendido en el área comercial del kilómetro 4.6 de la carretera la Atlántico, en el sector de la zona 17.

"También es oportuno mencionar que el fuego patrio podría encenderse en la Plaza de la Constitución y en el área de la Municipalidad de Guatemala. En ese sentido, vamos a mantener el monitoreo para todo el tránsito del Centro Histórico, carretera a El Salvador, Calzada La Paz y en los tramos vehiculares del Bulevar Austríaco, Bulevar Lourdes, y a los buses más cercanos a la terminal", explicó Montejo.

Gobernador departamental se refirió a las fiestas patrias

El Gobernador Departamental de Guatemala, Mauricio Bernard, dijo la participación en estas actividades, también parte de la decisión de que el fuego patrio ya no se encienda en la plaza Obelisco, para descentralizar la celebración y evitar hechos de violencia. Asimismo, señaló que se pretende atender los trabajos de construcción del Aerómetro en ese lugar.

A manera de prevención, buscarán que estas actividades de las fiestas patrias estén limitadas para desarrollarse en los horarios desde las 6:00 horas a las 18:00 horas. La limitación de horario tiene el propósito de prevenir actos vandálicos que, según las autoridades, solían concentrarse durante la noche del 14 de septiembre.

Con información de la periodista Karla Marroquín de Emisoras Unidas 89.7 FM.

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