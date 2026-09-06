 Insivumeh pronostica una tarde con lluvias en estos lugares
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Insivumeh pronostica una tarde con lluvias en estos lugares

El ente científico destacó que para este domingo se prevé un clima cálido y húmedo, con probables lluvias en horario de la tarde.

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Las autoridades recomendaron precaución ante las lluvias previstas. / FOTO: ArchivoEU
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronosticó un ambiente cálido y húmedo en su reporte de condiciones atmosféricas para este domingo, 6 de septiembre de 2026, donde destacó la presencia de lluvias en horario de la tarde en varios lugares del país.

Según el reporte, durante el amanecer y la mañana se experimentaron pocas nubes, alternando con nubosidad dispersa. Asimismo, registró un incremento en la temperatura y alta radiación solar hacia el mediodía.

En tanto, el Insivumeh indicó que las lluvias se harán sentir durante tarde y noche, debido al ingreso de humedad desde ambos litorales. La entidad explicó que las precipitaciones se presentarán acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde o noche.

Los lugares en donde se esperan lluvias para esta tarde son las regiones de:

  • Bocacosta.
  • Sur del Altiplano Central.
  • Occidente.
  • Petén. 

El Insivumeh no descartó algunas lluvias locales sobre Franja Transversal del Norte y Caribe.

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Recomendaciones ante las lluvias esperadas

Las autoridades pidieron precaución ante crecida de ríos, inundaciones, movimientos en masa, lahares por la cadena volcánica y daños a la red vial.

Asimismo, solicitaron que "en los lugares donde se presente reducción de lluvias, se implementen medidas de mitigación".

Consejos de Conred ante las precipitaciones

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que las lluvias pueden generar diversos incidentes que ponen en riesgo y afectan a la población. Agregaron que, de acuerdo con el Plan Nacional de Respuesta -PNR- por eventos hidrometeorológicos, las autoridades locales, municipales, departamentales y nacionales realizan las acciones de prevención.

Para evitar incidentes que pongan en peligro la vida, Conred indicó que la población también debe atender las recomendaciones de las mismas velando por su seguridad. Entre las medidas solicitaron:

  • Tener lista la mochila de las 72 horas por cada integrante de la familia.
  • Organizarse, identificando áreas seguras y de alto riesgo en su comunidad.
  • Preparar su Plan Familiar de Respuesta.
  • Mantenerse informado de las condiciones atmosféricas a través de las cuentas oficiales de CONRED e INSIVUMEH.

Durante el evento, es importante tomar en cuenta lo siguiente:

  • Mantener la calma y evitar los rumores.
  • Atender las indicaciones de las autoridades.
  • No intentar cruzar ríos, crecidas o caminar cerca de la orilla de estos.
  • En caso de ser evacuados asegurar su casa y llevar sus documentos de identificación en una bolsa plástica.

Asimismo, después del incidente se recomienda:

  • Regresar a su vivienda cuando las autoridades lo indiquen.
  • Asegurar que la vivienda no esté en riesgo.
  • Alejarse de cables eléctricos caídos.
  • Mantenerse informado a través de las cuentas oficiales de las instituciones.
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Las lluvias podrían presentarse durante la tarde, según el Insivumeh.

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