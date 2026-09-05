Capturan a hombre fugado de una cárcel de El Salvador

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó este sábado, 5 de septiembre de 2026, la captura de un salvadoreño que se había fugado de una cárcel de su país y que, en su intento por escapar de la justicia, terminó ingresando a territorio guatemalteco, donde fue detenido. Las autoridades aseguraron que el apresado fue enviado a los órganos correspondientes, donde se ejecutó su expulsión hacia la nación vecina.
La PNC precisó que la detención del salvadoreño fugado se ejecutó en la aldea Escarbadero, del municipio de Jerez, departamento de Jutiapa. El operativo de detención estuvo a cargo de integrantes de la PNC de la Comisaría 21, ubicada en el citado departamento.
Agregaron que la detención del reo fugado se hizo efectiva gracias al trabajo coordinado con autoridades de El Salvador, quienes identificaron al recapturado como Hugo Leonel Barrera, de 21 años, acusado del delito de hurto.
La PNC agregó que el detenido logró burlar los controles establecidos en la cárcel local de San Sebastián Salitrillo, Santa Ana, El Salvador. Según los registros compartidos por las autoridades, el hombre fugado logró salir de la citada cárcel el pasado domingo 30 de agosto.
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Hombre fugado intentaba evadir la justicia salvadoreña
Según la PNC, el trabajo coordinado entre policías fue funcional porque permitió que el recluso fugado fuera ubicado, encontrado y detenido. Asimismo, explicaron que el salvadoreño fue expulsado de Guatemala por haber ingresado de manera irregular al país.
Según la PNC, al momento de la entrega del salvadoreño, policías de ese país ya lo esperaban en el punto fronterizo donde fue entregado.
Salvadoreño expulsado en agosto
Las autoridades añadieron que el pasado jueves 27 de agosto de 2026 también fue expulsado un salvadoreño hacia su país de origen, por señalamientos de ser un presunto pandillero identificado como Víctor Vigil Rivas, alias "Escorpión". Según información proporcionada por las autoridades, este detenido es señalado por su vinculación con la pandilla del Barrio 18.
La PNC de El Salvador informó que Vigil Rivas mantenía una orden de captura vigente por el delito de agrupaciones ilícitas, emitida el 24 de febrero de 2023.
El individuo habría sido localizado inicialmente en México en condición migratoria irregular y posteriormente quedó bajo custodia en territorio guatemalteco.
Tras su ubicación, fue trasladado hacia la frontera de San Cristóbal, Jutiapa, donde se efectuaron los procedimientos administrativos y migratorios correspondientes para concretar su expulsión de Guatemala y posterior entrega a las autoridades salvadoreñas.