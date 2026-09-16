Nominados Latin Grammy 2026: Conoce a los Candidatos Aquí

La 27.ª edición de los Latin Grammy, programada para el 12 de noviembre en Las Vegas, anuncio de sus nominados este miércoles 16 de septiembre por la Academia Latina de la Grabación.
Este año, el compositor y productor mexicano Edgar Barrera encabeza la lista con un impresionante total de 10 nominaciones, incluyendo las tres categorías más codiciadas: Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año.
La mayoría de las candidaturas de Barrera están vinculadas a su trabajo en proyectos de artistas de renombre como Karol G y Carín León.
Con una trayectoria que ya suma 72 nominaciones y 29 premios, Barrera también compite en tres ocasiones por Mejor Canción Regional Mexicana, y nuevamente figura entre los aspirantes a Compositor del Año y Productor del Año, galardones que ya ha obtenido en ediciones anteriores.
Un grupo selecto de artistas le sigue de cerca en número de nominaciones. CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Karol G y Rosalía obtuvieron siete candidaturas cada uno, demostrando su influencia en diversos géneros musicales.
Por su parte, Silvana Estrada y Mon Laferte recibieron seis nominaciones. Todos ellos son contendientes en la categoría de Álbum del Año, que también incluye a figuras como Anitta, Carín León, Milo J y Rawayana.
La ronda final de votación para los miembros activos de la Academia Latina de la Grabación comenzará el 1 de octubre. La ceremonia de los Latin Grammy 2026 se llevará a cabo el jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.
La transmisión en Estados Unidos estará a cargo de Univision, mientras que en México y Latinoamérica se podrá seguir a través de TNT, HBO Max y ViX.
Grabación del año
- "Ha Ha" — CA7RIEL & Paco Amoroso
- "¿Cómo se ama?" — Jorge Drexler
- "Dime" — Silvana Estrada
- "O Amor Nos Encontrou" — Loulu Gilberto
- "Coleccionando Heridas" — KAROL G, Marco Antonio Solís
- "Femme Fatale" — Mon Laferte
- "Desde que te tengo" — Carín León
- "Niño" — Milo J
- "La perla" — Rosalía con Yahritza y Su Esencia
- "Alma" — Elena Rose
Álbum del año
- EQUILIBRIVM — Anitta
- FREE SPIRITS — CA7RIEL & Paco Amoroso
- Taracá — Jorge Drexler
- Vendrán suaves lluvias — Silvana Estrada
- Tropicoqueta — KAROL G
- FEMME FATALE — Mon Laferte
- MUDA — Carín León
- La vida era más corta — Milo J
- ¿Dónde es el after? — Rawayana
- LUX (Complete Works) — Rosalía
Canción del año
- "Coleccionando heridas" — Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gomez Castaño, KAROL G, compositores (KAROL G, Marco Antonio Solís)
- "¿Cómo se ama?" — Jorge Drexler, Mauro, compositores (Jorge Drexler)
- "Dime" — Silvana Estrada, compositora (Silvana Estrada)
- "Femme Fatale" — Mon Laferte, compositora (Mon Laferte)
- "Hasta Jesús tuvo un mal día" — Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez "Vibarco", Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner, Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting)
- "Humano" — Emmanuel Briceño, Juanes, Felipe Navia, Vivir Quintana, compositores (Juanes, Vivir Quintana)
- "La Perla" — Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder, Dylan Wiggins, compositores (Rosalía con Yahritza y Su Esencia)
- "Mi gran amor" — Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón, Carlos Santana, compositores (Santana con Becky G)
- "Nilo" — Massimo Giovanardi, Zanna, compositores (Zanna)
- "Solifican12" — Santiago Alvarado, Milo J, Santiago Ruiz, compositores (Milo J)
Mejor nuevo artista
- Delilah
- FABIAN
- Loulu Gilberto
- Arath Herce
- Macario Martínez
- maye
- Sofia Monroy
- Kendall Peña
- Dora Sanches
- ARIA VEGA
- Zeca Veloso
Mejor álbum pop contemporáneo
- KM0 — Pablo Alborán
- Instrucciones para ser feliz — Monsieur Periné
- (Enamorada) — nic
- Todo puede convertirse en canción — Debi Nova
- ¿Y Ahora Qué +? — Alejandro Sanz
Mejor álbum pop tradicional
- Amorío — Esteman, Daniela Spalla
- Puerta Abierta — Kany García
- Yo Canto 2 — Laura Pausini
- TQ+ — Reik
- Querida yo — Yami Safdie
Mejor canción pop
- "A la niña que fui" — Rafa Arcaute, Nate Campany, Kany García, Richi López, Sara Schell, compositores (Kany García)
- "Amarillo" — Joaquina, compositora (Joaquina)
- "(favorito)" — nic, Raquel Sofía, compositores (nic)
- "La Perla" — Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder, Dylan Wiggins, compositores (Rosalía con Yahritza y Su Esencia)
- "Melancolía" — Mon Laferte, compositora (Mon Laferte)
Mejor interpretación de música electrónica
- "Beto’s Horns - Fred Remix" — CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again..
- "Armándola de pedo" — Kinky
- "Circular" — Peces Raros con Nick Warren
- "Motopirueta" — Soucream, Mazzarri
- "III. Ojalá! - Bronquio Remix" — Violeta, Bronquio
Mejor interpretación urbana
- "Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66" — Bizarrap, Daddy Yankee
- "La Villa" — Ryan Castro, Kapo, Gangsta
- "Se Lo Juro Mor" — Feid
- "Dile Luna" — Karol G con Eddy Lover
- "Gil" — Milo J con Trueno
Mejor interpretación de reggaetón
- "Contrabando" — Rauw Alejandro, Wisin, Ñengo Flow
- "Choque" — Bad Gyal, Chencho Corleone
- "Verano Rosa" — Karol G con Feid
- "Una Aventura" — Ozuna
- "Uñas afiladas" — Sofía Reyes, Luísa Sonza
Mejor álbum de música urbana
- Más cara — Bad Gyal
- Omerta — J Balvin, Ryan Castro
- Borondo (5020 Rcrds Sessions) — Beéle
- Tropicoqueta — Karol G
- Do Not Disturb: Late Checkout — Young Miko
Mejor canción de rap/hip hop
- "Antisistema" — J Noa, Trooko, compositores (J Noa & Trooko)
- "El pana deiby" — Akapellah, Farlin Rafael Alonzo Flete, Melony Nathalie Redondo, compositores (Akapellah)
- "Gohan y Goku" — Arcangel, compositor (Arcangel)
- "Mono" — Kase.O, Okeiflou, Tokischa, compositores (Tokischa, Kase.O)
- "Poder" — Feid & Lil Supa, compositores (Lil Supa, Feid & Tru Comers)
Mejor canción urbana
- "Buenos Términos" — Rauw Alejandro, René Basabe, Javier Cortes Del Peso, Eduardo Puche, Miguel Puche, Nino K. Segarra, Daniel Silva De Sousa, compositores (Rauw Alejandro)
- "Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66" — Santiago Alvarado, Bizarrap, Daddy Yankee, compositores (Bizarrap & Daddy Yankee)
- "Por si mañana no estoy" — Omar Courtz, compositor (Omar Courtz)
- "Reliquia Do 2T" — DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto, Mc Vine7, compositores (varios artistas)
- "Yo y tú" — Beele, Kevyn Mauricio Cruz "Keityn", Diego Leon Vélez, Ovy On The Drums, Quevedo, Cristian Andrés Salazar, compositores (Ovy On The Drums, Quevedo, Beele)
Mejor álbum de rock
- A la mitad — Beta
- Malicia — Mägo De Oz
- Ceremonia — 1915
- Shine — Fito Paez
- La frontera — Viniloversus
Mejor canción de rock
- "Destruirse" — Juan Victor Belisario, Rodrigo Gonsalves, Orlando Martinez, Emerson Swinford, compositores (Viniloversus)
- "Ego" — Anton Curtis Delost, Mónica Vélez Domínguez, Niko Rubio, Alejandra Villarreal, Daniela Villarreal, Paulina Villarreal, compositores (The Warning)
- "Las fuerzas armadas del amor" — Fito Paez, compositor (Fito Paez)
- "Montserrat" — Draco Rosa, compositor (Draco Rosa)
- "Rojo Profundo" — Dillom, Franco Dolzani, Eugenio García Carlés, Fermín Ugarte, compositores (Dillom)
Mejor álbum de pop/rock
- Mi año gótico — Emmanuel Horvilleur
- Juanesteban — Juanes
- Tierra de nadie — La Vida Bohème
- Olas de luz — Draco Rosa
- Términos & Condiciones — Usted Señálemelo
Mejor canción pop/rock
- "Antes de que el mundo se acabe" — Paty Cantú, Oscar Manuel Domínguez Montañez, Miguel Angel Mendoza Arana, Fatima Carolina Valdez Lira, compositores (Paty Cantú)
- "Hasta Jesús tuvo un mal día" — Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner, Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso Featuring Sting)
- "Hasta que me quede sin voz" — Leiva, compositor (Leiva)
- "Me levanté de la cama" — Arath Herce Blanco, compositor (Arath Herce)
- "Ratera" — BRUSES, Luis Javier Contreras, compositores (BRUSES)
Mejor álbum de música alternativa
- CUERPOS, Vol. 1 — Babasónicos
- DESDE EL COMA — BRUSES
- FREE SPIRITS — CA7RIEL & Paco Amoroso
- Demian — Teo Planell
- LUX (Complete Works) — Rosalía
Mejor canción alternativa
- "Ante la duda, baila" — Ben Aler, Carlos Casacuberta, Jorge Drexler, Manuel Lorente Freire "Spread Lof", Gabriel Lugo "Gabo", Jesús Martos Castillo "Presser", Mauro, Alberto Montenegro "Beto", Pj Sin Suela, Andrés Story, Mateo Sujatovich, compositores (Jorge Drexler)
- "BUGAMBILIA" — Francisca Valenzuela, Francisco Victoria, compositores (Francisca Valenzuela)
- "El Reset" — Dante Spinetta, compositor (Dante Spinetta)
- "QUERIDA AMALIA: BRUSES" — Alex Goose, Mauro Muñoz, compositores (BRUSES)
- "1:30" — Aarón Cruz, Mon Laferte, Gabriel Puentes, Emilio Reyna, compositores (Mon Laferte)
Mejor álbum de salsa
- Invicto — Charlie Cruz
- El alma en clave — Luis Enrique
- El Relevo — Luis Figueroa
- Más que palabras — Grupo Niche
- Malportada — Nathy Peluso
Mejor álbum de cumbia/vallenato
- Jorgito — Jorge Celedón y Víctor Nain Jr.
- Vallenato Social Club — Gusi
- Corazón Ausente — Ke Personajes
- El Tiempo Perfecto — Karen Lizarazo
- El Último Disco Vol. 1 — Carlos Vives
Mejor álbum de merengue y/o bachata
- Música para bailar — Fariana
- Todo Llega — Manerra
- No era el plan — Gabriel Pagán
- Oye Eta Vaina — Covi Quintana
- Chula — Techy
Mejor álbum tropical tradicional
- Algo nuevo de ayer — Dayhan Díaz
- Orgánico — Los Tri-O
- Eternamente Omara — Omara Portuondo
- Íntimo (En Vivo) — Gilberto Santa Rosa
- Cualquiera se enamora — Leoni Torres
Mejor álbum tropical contemporáneo
- De amor, sueños y cantares — Jorge Luis Chacín
- Indole — Alex Cuba
- Antes que el tiempo se vaya — Fonseca
- Candela — Greeicy
- Color Fania — Niña Pastori
Mejor canción tropical
- "Crayola" — Manuel Lara, Eddy Lugo, Danny Ocean, Daniel Rondon, Eudis Ruiz, compositores (Danny Ocean)
- "Latino" — Yeisy Rojas, compositor (Yeisy Rojas con Manolito Simonet, Ricardo Amaray)
- "Nombre y apellido" — Luis Enrique, Ender Thomas, Leon Yamil, compositores (Luis Enrique, De La Ghetto)
- "Realidad-Es" — José Aguirre, compositor (Grupo Niche)
- "Todo Llega" — Manerra, compositor (Manerra)
Mejor álbum cantautor
- Improviso — Djavan
- Taracá — Jorge Drexler
- Vendrán suaves lluvias — Silvana Estrada
- Musas en mi — Arath Herce
- FEMME FATALE — Mon Laferte
Mejor canción cantautor
- "Dime" — Silvana Estrada, cantautora (Silvana Estrada)
- "generación digital" — Joaquina, compositora (Joaquina)
- "Las Palabras" — Jorge Drexler, compositor (Jorge Drexler)
- "Musas en Mi" — Arath Herce, compositor (Arath Herce)
- "Temblor y réplica" — Covi Quintana, compositor (Covi Quintana)
Mejor álbum de música ranchera/mariachi
- Mi suerte es ser Mexicano II — Pepe Aguilar
- La Fernández — Camila Fernández
- La voz de mi trompeta (50 Años) — Mariachi Sol de México de José Hernández
- Bandera Blanca — Christian Nodal
Mejor álbum de música banda
- Tequila y Guaro — Luis Ángel "El Flaco"
- Piratita — Banda Los Recoditos
- Piedras a la Luna — Edén Muñoz
Mejor álbum de música tejana
- Mi gran noche - Raphael en la voz de Kevin Aguilar — Kevin Aguilar
- 3 — Destiny Navaira
- Le seguiremos — Jay Pérez
- Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo) — Bobby Pulido
- Capítulo 8 — Vilax
Mejor álbum de música norteña
- El Mundo es del que se anima — Calibre 50
- Gravedad — Duelo
- Mis Compas Vol. 2 — Joss Favela
- Lo que me falta por llorar — Grupo Frontera
- 50/50 — Sofi Saar
Mejor álbum de música mexicana contemporánea
- De parte mía — Kakalo
- Dinastía (Deluxe) — Peso Pluma, Tito Double P
- Contra Todo — Rivs
- Dosis — Xavi
- Metamorfosis — Yahritza y Su Esencia
Mejor canción regional mexicana
- "Ese hombre es malo" — Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios, Karol G, compositores (Karol G)
- "Estamos Todos" — Johnny Lee Rosas, Ricardo Javier Muñoz, Pablo Preciado Rojas, compositores (Intocable)
- "No capea" — Edgar Barrera, Iván Gámez, Fabio Iván Gutierrez Ramírez, Joshua Xavier Gutierrez, Luis Mexia, Adelaido "Payo" Solís III, compositores (Xavi, Grupo Frontera)
- "Ojitos Bellos" — Miguel Armenta, Edgar Barrera, Ivan Gamez, Alex Hernandez, compositores (Grupo Frontera)
- "Osadía" — Edén Muñoz, compositor (Edén Muñoz, Cristian Castro)
Mejor álbum instrumental
- Peregrino — Yamandú Costa, Hermanos Saboya
- NOVA — Hamilton de Holanda con Salomão Soares, Thiago Big Rabello
- Obra Viva De Hermeto Pascoal - Vol 1: Flautas — Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves, Carlos Malta
- La huella de las cuerdas — Berta Rojas
- A tribute to Benny Moré and Nat King Cole — Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro, Yainer Horta
Mejor álbum folklórico
- Concierto de Gala (Desde El Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) (Live) — Eva Ayllón
- La Quinta Esencia — Yamandu Costa, Alexis Cárdenas & Ensemble Recoveco
- Cambias mi mundo — Lila Downs
- La vida era más corta — Milo J
- Candombe (En Vivo, Teatro Solís) — Julieta Rada
Mejor álbum de tango
- Neopía — Anibal Berraute
- Somos — Lidia Borda, Ariel Ardit
- Fueyerías — Pablo Jaurena
- Revolucionario Filarmónico — Quinteto Revolucionario, Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá
- Le Grand Tango — Quinteto Astor Piazzolla
Mejor álbum de música flamenca
- POPULAR — Yerai Cortés
- Origen & Revolución — Mercedes Luján
- In Illo Tempore — Mayte Martín
- José Mercé Canta a Manuel Alejandro — José Mercé
Mejor canción de raíces
- "El alma mía" — Silvana Estrada, compositora (Silvana Estrada)
- "El tambor chico" — Facundo Balta, Jorge Drexler, compositores (Jorge Drexler, Rueda De Candombe)
- "La Puñalá" — Andre, Nuria Azzouzi Idrissi Ghoziel, compositores (Andre)
- "Spiritual Energies" — Eli Alvarado, compositor (Eli Alvarado)
- "Urano" — Nathasha Bravo, Jorge Glem, compositores (Nathasha Bravo, Jorge Glem, Elvis Martínez)
Mejor álbum de jazz latino/jazz
- Folklore — Caracas Trio
- Paco de Lucia — Music For Big Band Alex Conde
- Verve — Lívia Mattos
- Gonzalo Plays Pino — Gonzalo Rubalcaba
- Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard — Miguel Zenón Quartet
Mejor álbum cristiano (en español)
- Tú — Hakuna Group Music
- Días Contigo — Majo y Dan
- Inquebrantable — Sarai Rivera
- Eterno — Marcos Witt, Marco Barrientos & Marcos Vidal
- Mayday — Alex Zurdo
Mejor álbum cristiano (en portugués)
- Primeiro (Ao Vivo) — Ziza Fernandes
- Avenida Do Arrependimento — Thalles Roberto
- Betel (Ao Vivo) — Eli Soares
- O Que Atravessa O Peito — Verboemcarne
- Shuv — Victin
Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa
- Equilibrivm — Anitta
- Ludom — Ludom
- Antes que a terra acabe — Luedji Luna
- BRava — Jenni Mosello
- MARINADA vol.01 — Marina Sena
Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa
- Resistência! Ao Vivo no Circo Voador — Black Pantera
- Let It Burn / Deixa Arder — Chico Chico
- Rádio Love Nacional — Detonautas
- foto em grupo — FOTO EM GRUPO
- CARRANCA — Urias
Mejor álbum de música urbana en lengua Portuguesa
- Novo Testamento — AJULLIACOSTA
- FREQUÊNCIA LUNAR — BUDAH
- CARO Vapor II - qual a forma de pagamento? — Don L
- Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores — Emicida
- Terra Vermelha: Do interior pro interior — Matuto S.A.
Mejor álbum de samba/pagode
- 50 Anos De Carreira — Leci Brandão
- Jessé - As canções de Zeca Pagodinho — Teresa Cristina
- Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo) — Xande De Pilares
- Sentimento — Ferrugem
- Quinhão — Mosquito