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Farándula

Karol G vive momento “trágame tierra” durante concierto tras pedido de una niña

Durante su concierto en Canadá, la cantante colombiana invitó a una fan a subir al escenario, quien le hizo un inesperado pedido que se hizo viral en las redes.

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Karol G en Coachella, Redes sociales
Karol G en Coachella / FOTO: Redes sociales
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Karol G arrancó su ambiciosa gira mundial Viajando Por El Mundo Tropitour el pasado 24 de julio de 2026 en Chicago y la noche del miércoles presentó el tercero de sus conciertos en Toronto (Canadá).   

Como parte de su costumbre de acercarse al público, la cantante colombiana se dirigió a los asistentes más pequeños y terminó generando uno de los momentos más virales de su show.

Entre quienes presenciaban el espectáculo se encontraba Chloe, una niña que logró captar la atención de Karol G. La artista se acercó, la abrazó y detuvo unos instantes la presentación para conversar con ella frente a miles de personas. El gesto parecía encaminado a un momento privado, pero la sorpresa llegó con la pregunta clásica: ¿cuál es tu canción favorita?

La pequeña le ha dado una respuesta que la ha dejado confusa por unos segundos pues parece haberla confundido con la otra gran estrella colombiana, Shakira. Su respuesta ha sido Dai Dai, el himno del Mundial.  

Por un instante, Karol G quedó confundida, repitió la pregunta para asegurarse y consultó al público por si no había entendido bien.

Finalmente, con una sonrisa, aceptó el reto y animó a la niña a cantar un fragmento del tema frente al estadio completo. 

Karol G acompañó con gestos cómplices mientras la pequeña entonaba la canción, generando la ovación y aplausos del público presente. 

Las reacciones

El video del momento no tardó en hacerse viral y los fans aplaudieron las reacción de Karol G.

  • "Amo la sencillez y simplicidad de Karol G, hizo lo que tenía que hacer y animó a la mina a que fuera auténtica. Eso sólo lo hace una verdadera artista. Bravo @karolg ?"
  • "A ella le preguntaron cuál es tu canción favorita?? No cual es tu canción Favorita de Karol G??"
  • "?así deberíamos ser todos con el alma inocente y sincera de un niño ...algo le voy a dar el mérito que ella supo actuar en esa situación"
  • "Tan, linda Karolg es única ?? como no amarla"

La escena volvió a poner sobre la mesa las constantes comparaciones entre Karol G y Shakira, dos de las artistas colombianas con mayor reconocimiento internacional.

Aunque desde hace varios años algunos seguidores han alimentado rumores sobre una supuesta rivalidad entre ambas, ninguna de las dos ha confirmado públicamente un distanciamiento.

Por el contrario, ambas colaboraron en TQG, uno de los mayores éxitos del pop latino reciente, y en distintas ocasiones Karol G ha expresado públicamente su admiración por la barranquillera.

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