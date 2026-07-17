Shakira adelanta la versión en español de “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026

A solo dos días de presentarse en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, Shakira sorprendió a sus seguidores con un adelanto de la versión en español de “Dai Dai”.

Shakira volvió a captar la atención de millones de aficionados al futbol y la música al revelar un adelanto de la versión en español de "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026, apenas 48 horas antes de su esperada presentación en el espectáculo de medio tiempo de la gran final entre Argentina y España.

La cantante colombiana publicó un fragmento del tema en sus historias de Instagram, donde interpreta por primera vez parte de la letra completamente en español, despertando la emoción de sus seguidores y alimentando las expectativas sobre su participación en uno de los eventos deportivos más vistos del planeta.

Un mensaje de esfuerzo y esperanza

En el adelanto compartido por la artista se escucha una letra inspiradora que mantiene el espíritu de superación y unidad que caracteriza al tema oficial del torneo.

"En el once contra once, cada cual en su papel. Aquí no se juzga a nadie cuando se deja la piel...", canta Shakira en la nueva adaptación al español, que también invita a levantarse después de las caídas y a confiar en el propio talento.

El fragmento rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios celebraron que la barranquillera llevara el himno del Mundial 2026 al idioma español, tal como ocurrió hace 16 años con el inolvidable "Waka Waka".

Un éxito que domina las plataformas

Desde su lanzamiento en mayo, "Dai Dai", interpretada por Shakira junto al cantante nigeriano Burna Boy, se convirtió en uno de los mayores éxitos musicales del año.

La canción acumula cerca de 200 millones de reproducciones en Spotify y supera los 440 millones de visualizaciones en YouTube, además de posicionarse entre las canciones más escuchadas del mundo. También logró ingresar al Billboard Hot 100 y liderar las listas Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. U.S.

La FIFA confirmó desde su lanzamiento que "Dai Dai" fue elegida como la canción oficial del Mundial 2026 y que las regalías del tema serán destinadas al Fondo FIFA-Global Citizen para la Educación, iniciativa que busca ampliar el acceso al futbol y a una educación de calidad para niños de comunidades vulnerables.

La cuarta aventura mundialista de Shakira

Con "Dai Dai", Shakira sigue ampliando una relación histórica con las Copas del Mundo.

La colombiana participó anteriormente con "Hips Don't Lie" en Alemania 2006, conquistó al planeta con "Waka Waka (This Time for Africa)" en Sudáfrica 2010 y volvió a formar parte de Brasil 2014 con "La La La (Brazil 2014)".

Gracias a este nuevo tema, la barranquillera se convirtió en la artista con más canciones oficiales vinculadas a una Copa del Mundo.

¿Cantará la versión en español en la final?

Tras publicar el adelanto, muchos seguidores comenzaron a preguntarse si Shakira estrenará oficialmente la versión en español durante el espectáculo del medio tiempo.

Sin embargo, todo apunta a que la artista interpretará la versión original junto a Burna Boy, quien también estará presente en el escenario. El espectáculo incluirá además la participación de los Ghetto Kids de Uganda, quienes ya habían colaborado con la FIFA durante el Mundial de Catar 2022.

La cantante también anunció semanas atrás una versión en portugués de "Dai Dai", en la que participan Leo Santana y el rapero brasileño Filipe Ret, como parte de las adaptaciones del tema para distintos públicos.

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