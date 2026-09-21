Granit Xhaka, bajo investigación y separado de Suiza

La Selección de Suiza afrontará sus cuatro compromisos de la Liga de Naciones de septiembre y octubre sin su capitán y una de sus principales figuras, Granit Xhaka. El centrocampista fue apartado temporalmente del combinado helvético luego de admitir que falsificó un certificado de vacunación contra la COVID-19 durante la pandemia, un caso que actualmente se encuentra bajo investigación de la Fiscalía de Lucerna.
El futbolista, que milita en el Sunderland de Inglaterra y ha destacado en clubes como Arsenal y Bayer Leverkusen, reconoció públicamente su responsabilidad en el caso. "Asumo la responsabilidad de mi decisión y cooperaré plenamente con las autoridades competentes", expresó Xhaka en un comunicado. Asimismo, explicó que su decisión estuvo motivada por una profunda desconfianza hacia la vacuna, aunque todavía no se han esclarecido todos los detalles sobre el uso y el tiempo durante el cual habría utilizado el documento falso.
Suiza separa temporalmente a Xhaka
Por su parte, la Asociación Suiza de Fútbol (ASF) confirmó que el mediocampista no formará parte de la concentración que comenzó este lunes en Belek, Turquía. La entidad agradeció su disposición para esclarecer lo sucedido y anunció que, una vez concluida la presente fecha internacional, volverá a evaluar su situación y determinará los siguientes pasos. De momento, la medida representa una separación temporal, mientras avanzan las investigaciones y las autoridades competentes analizan el caso.
Sin su capitán, Suiza deberá afrontar una exigente agenda en la Liga de Naciones, competición en la que participará en la segunda categoría tras su descenso el año pasado. El equipo dirigido por Murat Yakin visitará a Macedonia del Norte el 26 de septiembre y a Escocia el día 29. Posteriormente, recibirá en Lucerna a Eslovenia, el 3 de octubre, y nuevamente a Macedonia del Norte, el día 6. La ausencia de Xhaka será uno de los principales aspectos a seguir durante esta ventana internacional, mientras se define su futuro inmediato con la selección.
También te puede interesar: