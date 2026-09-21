Hombre capturado disfrazado de mujer tras múltiples asesinatos

Un hombre señalado por su presunta participación en una serie de asesinatos fue capturado en Brasil mientras intentaba ocultar su identidad con una peluca larga, ropa de mujer y cargando a un niño pequeño que no era familiar suyo.
El detenido fue identificado como Jorlan Lopes da Silva, de 33 años, y su captura ocurrió en el estado brasileño de Paraíba, donde agentes de la Policía Civil y Militar seguían sus movimientos desde hacía varios días.
De acuerdo con la investigación, Lopes da Silva habría recurrido a este peculiar disfraz para pasar desapercibido y evitar que las autoridades lo reconocieran. Sin embargo, los trabajos de inteligencia permitieron ubicar el lugar donde se escondía y establecer sus movimientos.
El hombre es investigado por su presunta relación con al menos 16 asesinatos y por sus posibles vínculos con una organización criminal originaria de Río de Janeiro que opera en Paraíba. También es señalado por su supuesta participación en el reciente asesinato de dos comerciantes, un crimen en el que habrían intervenido otras cuatro personas.
Aseguró haber matado a 80 personas
Lo que más sorprendió a los investigadores ocurrió después de su captura. Según los reportes de medios locales, Lopes da Silva habría asegurado ante la Policía que el número de víctimas no era 16, sino 80 personas.
La declaración está siendo investigada y las autoridades deberán determinar si existe evidencia que confirme esa cifra.
El sospechoso también habría proporcionado información sobre el lugar donde fue encontrado el cuerpo de una joven asesinada, un caso que ahora forma parte de las investigaciones en su contra.
Según su propia versión, habría comenzado a cometer asesinatos cuando tenía apenas 13 años y continuado durante aproximadamente dos décadas.
Las autoridades brasileñas mantienen abierta la investigación para establecer cuántos crímenes pueden estar realmente relacionados con Lopes da Silva y verificar el alcance de sus declaraciones.