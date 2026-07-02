Cinco heridos tras incidentes en Santiago Atitlán, Sololá

Los cuerpos de socorro reportaron que este jueves, 2 de julio, atendieron a cinco personas que presentaban heridas de bala tras incidentes de violencia ocurridos en el municipio de Santiago Atitlán, departamento de Sololá. Las autoridades le dan seguimiento al caso.
Víctor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios, explicó que a través de la línea telefónica de la institución se recibieron alertas con respecto a un ataque armado que había ocurrido en un sector de la referida localidad y había dejado a varias personas afectadas.
Los técnicos en urgencias médicas de la 74 compañía les aplicaron atención prehospitalaria a tres personas que presentaban heridas provocadas por impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo y posteriormente los trasadaron a la emergencia del hospital nacional ubicado en la cabecera departamental.
Los pacientes fueron identificados como: Martín Xicay Sologüi, de 39 años; Edú Samuel González y Pedro Ixbalam Reanda, ambos de 24 años.
Mientras tanto, elementos de la 33ª compañía, de Panajachel, quedaron a la espera de dos heridos que procedían de Santiago Atitlán vía lacustre. Los socorristas les brindaron atención prehospitalaria y procedieron a trasladarlos en ambulancia al referido centro asistencial, donde fueron identificados como José Xicay y Marlon Deris García García.
Hasta el momento, no se ha determinado cómo específicamente se habrían dado los hechos en los que las personas resultaron heridas. Las autoridades le dan seguimiento al caso.
Reportan disturbios en Santiago Atitlán
Medios locales de Sololá reportaron que las personas resultaron heridas derivado del conflicto entre comunitarios y autoridades municipales por desacuerdos con la gestión del alcalde de Santiago Atitlán, Francisco Coché Pablo.
Autoridades ancestrales piden la renuncia del jefe edil, a quien señalan de cometer actos de corrupción, por lo que llevan varios meses sin permitir que ingrese a la municipalidad.
Durante horas de la tarde del pasado miércoles 1 de julio se inició un conflicto y se extendió hasta la madrugada de este jueves, cuando intervino la Policía Nacional Civil.
Los inconformes supuestamente prendieron fuego a las instalaciones del Ecomuseo Chuk Muk, ubicado en Santiago Atitlán, donde se realizó una reunión a donde acudió el alcalde.
Asimismo, se informó que Coché Pablo fue evacuado por las fuerzas de seguridad tras ser agredido. Fue ingresado a un centro asistencial y su estado es delicado.
De igual forma, Marlon García, asesor del alcalde, luego de los disturbios registrados fue evacuado y presentaba golpes leves.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7