Sydney Sweeney celebra su cumpleaños con video atrevido

Sydney Sweeney ha seguido transformando su influencia en el mundo de la moda en un próspero negocio a través de SYRN, la marca de lencería que fundó a principios de este año.
En lugar de tratar la marca como un simple patrocinio de una celebridad, Sydney Sweeney se ha mantenido muy involucrada en su identidad, utilizando cada colección para explorar una faceta diferente de la estética de la marca.
Desde su lanzamiento, SYRN ha construido su identidad en torno a varias personalidades distintas, como la seductora, la romántica, la juguetona y la cómoda.
Este enfoque le permite a Sydney Sweeney alternar entre campañas de lencería más glamurosas y prendas informales para el día a día, manteniendo la marca centrada en la confianza, la comodidad y la autoexpresión.
Esa estrategia vuelve a ponerse de manifiesto con la última campaña, que llega justo antes de su cumpleaños y presenta una nueva colección llamada "Birthday Boobs".
El lanzamiento de la colección está previsto para el 1 de septiembre, y la campaña adopta una temática de cumpleaños divertida basada en pasteles, globos, un estilo de inspiración retro y la propia visión sexy de Sydney Sweeney.
"Celebro el mes de mi cumpleaños con mi nueva colección @syrn ? el 1 de septiembre", escribió la estrella en sus redes sociales.
La campaña, que se muestra en el vídeo recién publicado, presenta la colección con una puesta en escena intencionadamente teatral.
Ella aparece rodeada de enormes adornos de cumpleaños, reflejando el tono lúdico que sugiere el nombre de la colección.
Su marca, su imagen
La última colección también demuestra la rapidez con la que la estrategia de producto de la marca se ha expandido desde su debut.
El catálogo actual de SYRN incluye desde lencería de encaje y bodys hasta bralettes, bóxers de punto, camisolas y prendas informales, y la tienda oficial presenta varias colecciones dirigidas a diferentes estados de ánimo y estilos.
A principios de agosto, apareció en campañas para la colección Romantic, mientras que otro vídeo reciente promocionaba la línea Campus Crush con una combinación más relajada de camiseta corta, bralette y calzoncillos bóxer de punto.
Esa versatilidad podría convertirse en una de las mayores ventajas de SYRN a medida que Sydney Sweeney continúa desarrollando el negocio.
En lugar de basarse en una única estética distintiva, la marca ha establecido múltiples identidades visuales que permiten a la actriz experimentar con todo, desde el glamour de inspiración vintage hasta la ropa de estar por casa informal, manteniendo siempre una conexión reconocible con su estilo personal.
Con el lanzamiento de "Birthday Boobs" el 1 de septiembre y el cumpleaños de Sydney Sweeney el 12 de septiembre, la campaña le brinda a SYRN otra oportunidad para convertir un hito personal en un momento promocional importante.