 Sydney Sweeney celebra su cumpleaños con video atrevido
Farándula

Sydney Sweeney convierte su cumpleaños en un picante video para su marca de lencería

La actriz presenta su nueva colección llamada “Birthday Boobs” que saldrá al mercado este 1 de septiembre.

Compartir:
sydney sweeney, Instagram
sydney sweeney / FOTO: Instagram
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Sydney Sweeney ha seguido transformando su influencia en el mundo de la moda en un próspero negocio a través de SYRN, la marca de lencería que fundó a principios de este año.

En lugar de tratar la marca como un simple patrocinio de una celebridad, Sydney Sweeney se ha mantenido muy involucrada en su identidad, utilizando cada colección para explorar una faceta diferente de la estética de la marca.

Desde su lanzamiento, SYRN ha construido su identidad en torno a varias personalidades distintas, como la seductora, la romántica, la juguetona y la cómoda.

Este enfoque le permite a Sydney Sweeney alternar entre campañas de lencería más glamurosas y prendas informales para el día a día, manteniendo la marca centrada en la confianza, la comodidad y la autoexpresión.

Esa estrategia vuelve a ponerse de manifiesto con la última campaña, que llega justo antes de su cumpleaños y presenta una nueva colección llamada "Birthday Boobs".

El lanzamiento de la colección está previsto para el 1 de septiembre, y la campaña adopta una temática de cumpleaños divertida basada en pasteles, globos, un estilo de inspiración retro y la propia visión sexy de Sydney Sweeney.

"Celebro el mes de mi cumpleaños con mi nueva colección @syrn ? el 1 de septiembre", escribió la estrella en sus redes sociales.  

La campaña, que se muestra en el vídeo recién publicado, presenta la colección con una puesta en escena intencionadamente teatral.

Ella aparece rodeada de enormes adornos de cumpleaños, reflejando el tono lúdico que sugiere el nombre de la colección. 

Su marca, su imagen

La última colección también demuestra la rapidez con la que la estrategia de producto de la marca se ha expandido desde su debut.

El catálogo actual de SYRN incluye desde lencería de encaje y bodys hasta bralettes, bóxers de punto, camisolas y prendas informales, y la tienda oficial presenta varias colecciones dirigidas a diferentes estados de ánimo y estilos.

 A principios de agosto, apareció en campañas para la colección Romantic, mientras que otro vídeo reciente promocionaba la línea Campus Crush con una combinación más relajada de camiseta corta, bralette y calzoncillos bóxer de punto.

Foto embed
Sydney Sweeney - Instagram

Esa versatilidad podría convertirse en una de las mayores ventajas de SYRN a medida que Sydney Sweeney continúa desarrollando el negocio.

En lugar de basarse en una única estética distintiva, la marca ha establecido múltiples identidades visuales que permiten a la actriz experimentar con todo, desde el glamour de inspiración vintage hasta la ropa de estar por casa informal, manteniendo siempre una conexión reconocible con su estilo personal.

Con el lanzamiento de "Birthday Boobs" el 1 de septiembre y el cumpleaños de Sydney Sweeney el 12 de septiembre, la campaña le brinda a SYRN otra oportunidad para convertir un hito personal en un momento promocional importante. 

En Portada

Director de PNC tras hallazgo de túnel: Me imagino que (los reos) pretendían hacer una fuga masivat
Nacionales

Director de PNC tras hallazgo de túnel: "Me imagino que (los reos) pretendían hacer una fuga masiva"

02:16 PM, Ago 27
Barcelona gana y toma el liderato de LaLigat
Deportes

Barcelona gana y toma el liderato de LaLiga

02:57 PM, Ago 27
¡Tránsito afectado! Manifestantes bloquean carreteras en distintos puntost
Nacionales

¡Tránsito afectado! Manifestantes bloquean carreteras en distintos puntos

11:14 AM, Ago 27
Así queda conformada la Champions League 2026-2027t
Deportes

Así queda conformada la Champions League 2026-2027

11:18 AM, Ago 27
Inundación repentina en Nepal: Más de 390 muertos y 1 mil 400 desaparecidost
Internacionales

Inundación repentina en Nepal: Más de 390 muertos y 1 mil 400 desaparecidos

02:10 PM, Ago 27

Temas

GuatemalaFútbolCopa CentroamericanaPNCredes socialesEstados UnidosViolenciaNoticias de GuatemalaSeguridadEE.UU.FIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar