Jennifer López deslumbra en lencería transparente y corona

Jennifer López sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes en las que luce un sofisticado body tipo lencería de encaje negro de Dolce & Gabbana, durante una celebración familiar en Europa.
La artista eligió para la ocasión un atuendo con transparencias, ligueros y medias a juego, complementado con un collar dorado, velo bordado y una corona que aportó un aire de realeza a su look.
Las instantáneas, publicadas en redes sociales, capturaron la atención no solo por el estilismo, sino también por el contexto especial: se trató del festejo del cumpleaños número 55 de su hermana menor, Lynda López, con quien mantiene una estrecha relación.
Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Jennifer López compartió risas y postre junto a su hermana en una lujosa bañera de mármol.
La escena dejó ver a la cantante y actriz relajada, disfrutando de un instante espontáneo previo a su cumpleaños número 57, rodeada de espuma y buen humor.
Jennifer López acompañó la galería de fotos con un mensaje dedicado a su hermana: "¡Un viaje doble de cumpleaños con hermanas siempre es una buena idea! ¡Te quiero, Lynnie! ¡Feliz cumpleaños!".
Estilo relajado y natural
Junto al outfit de encaje, Jennifer Lopez mostró otras facetas durante su viaje: publicó selfies sin maquillaje presumiendo una piel luminosa y varias fotografías en bikini que rápidamente generaron miles de reacciones entre sus fans.
A pocos días de cumplir 57 años, la Diva del Bronx reafirmó su influencia y capacidad para sorprender en redes sociales. Sus seguidores destacaron su carisma, naturalidad y estilo, elementos que la han mantenido vigente durante décadas.
La cantante y actriz atraviesa una intensa temporada de viajes por Europa. Tras celebrar el cumpleaños en París, Jennifer López asistió a la Semana de la Alta Costura en la capital francesa, donde se hizo notar con atuendos de diseñador.
Posteriormente, viajó a Londres para la final masculina de Wimbledon 2026, generando conversación por el gran sombrero que utilizó en el evento, un accesorio que acaparó miradas y se volvió tendencia entre los asistentes.
Esta sucesión de apariciones públicas la mantienen presente en la conversación internacional. Mientras viaja y participa en eventos de primer nivel, Jennifer López también dedica tiempo a su faceta profesional.