 Jennifer López deslumbra en lencería transparente y corona
Farándula

Jennifer López desata la locura al posar en lencería transparente, velo y una corona

Mientras disfrutaba celebraciones previas a su cumpleaños y el de su hermana, la cantante dejó con la boca abierta a sus miles de fans con su atrevido atuendo.

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Jennifer López, Instagram
Jennifer López / FOTO: Instagram
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Jennifer López sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes en las que luce un sofisticado body tipo lencería de encaje negro de Dolce & Gabbana, durante una celebración familiar en Europa. 

La artista eligió para la ocasión un atuendo con transparencias, ligueros y medias a juego, complementado con un collar dorado, velo bordado y una corona que aportó un aire de realeza a su look.

Las instantáneas, publicadas en redes sociales, capturaron la atención no solo por el estilismo, sino también por el contexto especial: se trató del festejo del cumpleaños número 55 de su hermana menor, Lynda López, con quien mantiene una estrecha relación.

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Jennifer López - Instagram

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Jennifer López compartió risas y postre junto a su hermana en una lujosa bañera de mármol.

La escena dejó ver a la cantante y actriz relajada, disfrutando de un instante espontáneo previo a su cumpleaños número 57, rodeada de espuma y buen humor.

Jennifer López acompañó la galería de fotos con un mensaje dedicado a su hermana: "¡Un viaje doble de cumpleaños con hermanas siempre es una buena idea! ¡Te quiero, Lynnie! ¡Feliz cumpleaños!".

Estilo relajado y natural

Junto al outfit de encaje, Jennifer Lopez mostró otras facetas durante su viaje: publicó selfies sin maquillaje presumiendo una piel luminosa y varias fotografías en bikini que rápidamente generaron miles de reacciones entre sus fans.

A pocos días de cumplir 57 años, la Diva del Bronx reafirmó su influencia y capacidad para sorprender en redes sociales. Sus seguidores destacaron su carisma, naturalidad y estilo, elementos que la han mantenido vigente durante décadas.

La cantante y actriz atraviesa una intensa temporada de viajes por Europa. Tras celebrar el cumpleaños en París, Jennifer López asistió a la Semana de la Alta Costura en la capital francesa, donde se hizo notar con atuendos de diseñador. 

Posteriormente, viajó a Londres para la final masculina de Wimbledon 2026, generando conversación por el gran sombrero que utilizó en el evento, un accesorio que acaparó miradas y se volvió tendencia entre los asistentes.

Esta sucesión de apariciones públicas la mantienen presente en la conversación internacional. Mientras viaja y participa en eventos de primer nivel, Jennifer López también dedica tiempo a su faceta profesional.

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