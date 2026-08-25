 TSE oficializa procedimiento de compras por excepción
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TSE oficializa procedimiento de compras por excepción para elecciones

La normativa entraría en vigencia desde este martes, 25 de agosto.

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Sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en Ciudad de Guatemala., Omar Solís/Emisoras Unidas
Sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en Ciudad de Guatemala. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó en el diario oficial el acuerdo número 302-2026, que entra en vigencia este martes 25 de agosto y se refiere al procedimiento de adquisición por la modalidad de excepción, aprobado con el objetivo de llevar a cabo los distintos procesos de compra relacionados con las Elecciones Generales 2027.

Según el documento, la referida normativa fue avalada por el pleno el 15 de julio del presente año, tras los análisis correspondientes aplicados y velando por la transparencia y eficiencia de los recursos, así como de publicidad que permita obtener una mayor participación de proveedores u oferentes.

El tribunal señala que se establecieron las actividades administrativas necesarias para agilizar las adquisiciones bajo el procedimiento de adquisición por la modalidad de excepción, el cual define de la siguiente manera:

"Conjunto de actividades secuenciales que desarrolla el Departamento de Compras y Contrataciones para gestionar la adquisición de bienes, suministros y contratación de servicios requeridos por las dependencias del Tribunal Supremo Electoral, bajo la modalidad excepción establecida en el artículo 44 literal f) de la Ley de Contrataciones del Estado, aplicable durante procesos electorales o consultas populares".

Agrega también que entre los responsables de estos procesos se incluyen: el presidente del tribunal, el pleno de magistrados, el jefe o jefa del Departamento de Compras, el analista de compras designado, juntas receptoras de ofertas y comisiones receptoras y liquidadoras, cuando corresponda.

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