 TSE presenta sistema informático para las Elecciones 2027
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TSE presenta sistema informático para las Elecciones 2027

El software SIP 245 es desarrollado desde lo interno del Tribunal Supremo Electoral.

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Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) brindan conferencia de prensa el martes, 25 de agosto, para abordar temas relacionados con las Elecciones 2027., Omar Solís/Emisoras Unidas
Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) brindan conferencia de prensa el martes, 25 de agosto, para abordar temas relacionados con las Elecciones 2027. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó este martes, 25 de agosto, el sistema informático que utilizará para la transmisión de datos preliminares durante las próximas elecciones, programadas para junio de 2027.

En conferencia de prensa, los magistrados explicaron que se trata del Sistema de Información Preliminar, basado en el artículo 245 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, al cual el órgano electoral denominó "SIP 245".

El magistrado Alexander Velásquez señaló que no se trata de un software de resultados que será adquirido ni tercerizado como en elecciones pasadas, sino que es propio del TSE y se ha trabajado junto con la Dirección General de Informática.

Con respecto a los costos, explicó que no hay un monto específico destinado para este programa, porque no es aislado, sino que es parte de las actividades del propio tribunal.

"El SIP 245 se está desarrollando desde lo interno del Tribunal Supremo Electoral y, en términos de costos, fue recibido y reintegrado a las actividades del TSE, es decir, no se está haciendo contrataciones específicas para un programa como en el pasado, sino se está desarrollando desde el tribunal. En ese sentido, hay un presupuesto de la Dirección de Informática para el crecimiento de las capacidades del tribunal y dentro de eso va incluido el sistema", señaló.

De acuerdo con las autoridades electorales, serán los integrantes de las mesas receptoras de votos quienes digiten los datos directamente desde las actas originales al software.

Más acerca del sistema

El TSE detalló que tienen programado tener preparado el SIP 245 para la segunda semana de septiembre, por lo que continúan las acciones en torno a su desarrollo. También se ha reforzado la unidad de Informática con nuevas contrataciones y el fortalecimiento de las capacidades del personal.

En junio pasado, el tribunal informó que se estaban realizando las pruebas necesarias para asegurar su funcionalidad y confiabilidad antes de poder oficializar esta plataforma de transmisión preliminar de resultados y darla a conocer a la población.

En ese contexto, se debían implementar simulacros y los preparativos necesarios para que la población tenga la plena confianza de que la herramienta funciona, es segura y los datos que se puedan subir tengan la trazabilidad y permitan su manejo de forma transparente.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

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