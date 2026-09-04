El Niño: Conred emite recomendaciones por sequía

Frente a las crecientes condiciones de sequía y escasez de agua vinculadas al fenómeno de El Niño, la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-Conred) llamó a la población y autoridades locales a intensificar las medidas de prevención y preparación para reducir los impactos negativos del clima extremo.
El objetivo es que adopten acciones responsables que contribuyan a garantizar el acceso al agua y la seguridad alimentaria, especialmente en el corredor seco y otras áreas vulnerables. Para ello se impulsa una campaña de corresponsabilidad, basada en acciones inmediatas y concretas.
Las recomendaciones principales incluyen el almacenamiento, uso racional y protección de las fuentes de agua potable, una medida clave para evitar el desabastecimiento en los hogares. Además, se promueven prácticas agrícolas resilientes y la conservación de suelos como estrategias para proteger los medios de vida frente al estrés hídrico.
¿Qué es el fenómeno de El Niño?
La Conred brindó detalles acerca de qué es el fenómeno de El Niño, que está afectando la región, así como sus fases y efectos. Explicó que es un evento climático natural que ocurre cuando las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial se calientan más de lo habitual, provocando cambios en los patrones de circulación atmosférica y alterando el clima en distintas regiones del mundo.
Sus efectos pueden incluir sequías, aumento de temperaturas, canículas severas, sequía, déficit o excesos de lluvia en las vertientes del Caribe y Pacífico, al igual que la irregularidad en el establecimiento, distribución y culminación de la temporada de lluvias.
En países de Centroamérica, El Niño suele estar asociado con períodos de menores precipitaciones y condiciones más secas, lo que puede afectar la agricultura, los recursos hídricos y la producción de alimentos.
Pide priorizar la prevención
Ante estas circunstancias expuestas, la Conred insistió no solo en tomar medidas preventivas, sino también en la importancia de prevenir incendios forestales y agrícolas. A la vez que exhortó a la población a evitar quemas o rozas, particularmente durante períodos de altas temperaturas y vientos, ya que la vegetación seca favorece la rápida propagación del fuego.
La entidad enfatizó que la prevención es responsabilidad de todos y requiere la participación activa de la comunidad para minimizar los riesgos derivados de la sequía y la escasez de agua.
* Con información de Conred.