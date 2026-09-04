 El Niño: Conred emite recomendaciones por sequía
Nacionales

Fenómeno El Niño: Instan a adoptar medidas ante sequía y escasez de agua

Las autoridades de protección civl resaltaron la importancia del ahorro de agua y prácticas agrícolas sostenibles en el contexto de sequía inminente.

Compartir:
SEQUIA,
SEQUIA / FOTO:
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Frente a las crecientes condiciones de sequía y escasez de agua vinculadas al fenómeno de El Niño, la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-Conred) llamó a la población y autoridades locales a intensificar las medidas de prevención y preparación para reducir los impactos negativos del clima extremo.

El objetivo es que adopten acciones responsables que contribuyan a garantizar el acceso al agua y la seguridad alimentaria, especialmente en el corredor seco y otras áreas vulnerables. Para ello se impulsa una campaña de corresponsabilidad, basada en acciones inmediatas y concretas.

Las recomendaciones principales incluyen el almacenamiento, uso racional y protección de las fuentes de agua potable, una medida clave para evitar el desabastecimiento en los hogares. Además, se promueven prácticas agrícolas resilientes y la conservación de suelos como estrategias para proteger los medios de vida frente al estrés hídrico.

¿Qué es el fenómeno de El Niño?

La Conred brindó detalles acerca de qué es el fenómeno de El Niño, que está afectando la región, así como sus fases y efectos. Explicó que es un evento climático natural que ocurre cuando las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial se calientan más de lo habitual, provocando cambios en los patrones de circulación atmosférica y alterando el clima en distintas regiones del mundo.

Sus efectos pueden incluir sequías, aumento de temperaturas, canículas severas, sequía, déficit o excesos de lluvia en las vertientes del Caribe y Pacífico, al igual que la irregularidad en el establecimiento, distribución y culminación de la temporada de lluvias.

En países de Centroamérica, El Niño suele estar asociado con períodos de menores precipitaciones y condiciones más secas, lo que puede afectar la agricultura, los recursos hídricos y la producción de alimentos.

El retorno de migrantes a áreas rurales acentúa crisis por sequía en Guatemala

El Corredor Seco en el Triángulo Norte se encuentra bajo presión por sequía, inseguridad alimentaria y retorno de migrantes.

Pide priorizar la prevención

Ante estas circunstancias expuestas, la Conred insistió no solo en tomar medidas preventivas, sino también en la importancia de prevenir incendios forestales y agrícolas. A la vez que exhortó a la población a evitar quemas o rozas, particularmente durante períodos de altas temperaturas y vientos, ya que la vegetación seca favorece la rápida propagación del fuego.

La entidad enfatizó que la prevención es responsabilidad de todos y requiere la participación activa de la comunidad para minimizar los riesgos derivados de la sequía y la escasez de agua.

* Con información de Conred.

En Portada

PNC llama al diálogo y pide garantizar el paso durante las manifestacionest
Nacionales

PNC llama al diálogo y pide garantizar el paso durante las manifestaciones

12:40 PM, Sep 04
Bloqueos de carreteras: Manifestantes rechazan alza a combustiblest
Nacionales

Bloqueos de carreteras: Manifestantes rechazan alza a combustibles

06:55 AM, Sep 04
Fenómeno El Niño: Instan a adoptar medidas ante sequía y escasez de aguat
Nacionales

Fenómeno El Niño: Instan a adoptar medidas ante sequía y escasez de agua

01:45 PM, Sep 04
Técnico de Aguacatán rinde homenaje a Messi con inolvidable tatuajet
Deportes

Técnico de Aguacatán rinde homenaje a Messi con inolvidable tatuaje

01:27 PM, Sep 04
Centro Cultural de Quetzaltenango llama la atención de medio internacional por extraños sucesost
Farándula

Centro Cultural de Quetzaltenango llama la atención de medio internacional por extraños sucesos

01:08 PM, Sep 04

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNCEstados UnidosReal MadridEE.UU.Copa Centroamericana#liganacionalredes socialesviral
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar