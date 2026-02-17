 World Soccer sitúa a Olger Escobar en la élite de promesas
World Soccer sitúa a Olger Escobar en la élite de las promesas globales

La revista inglesa incluye a Olger Escobar entre los 50 mejores jóvenes del mundo tras su impacto en la MLS y la Selección de Guatemala.

Olger Escobar, futbolista de la Selección Nacional de Guatemala - FFG
Olger Escobar, futbolista de la Selección Nacional de Guatemala / FOTO: FFG

La prestigiosa revista británica World Soccer publicó recientemente su listado anual de los 50 mejores "Wonderkids" del planeta, una selección que reúne a las jóvenes promesas con mayor proyección en el fútbol internacional. Entre los nombres destacados figura el guatemalteco Olger Escobar, cuya inclusión no solo confirma su crecimiento deportivo, sino que también representa un motivo de orgullo para el balompié nacional. Con apenas 19 años, el delantero ya suma varias participaciones con la Selección Nacional y busca consolidarse en la Major League Soccer.

En la publicación, la revista describe a Escobar como "un atacante versátil que marcó su primer gol en la MLS en julio y consiguió su cuarto gol con Guatemala en una impresionante victoria en la clasificación al Mundial contra Surinam. Nació cerca de Boston y se formó en las divisiones inferiores del New England Revolution", destaca el texto. La cita subraya tanto su capacidad ofensiva como su proceso formativo en Estados Unidos, donde desarrolló las bases de su juego antes de dar el salto al profesionalismo.

Olger Escobar, presente y futuro de la Selección de Guatemala

Otro de los puntos que resalta World Soccer es su actuación en la Copa Oro 2025, torneo en el que Guatemala firmó una histórica participación al finalizar en el tercer puesto, su mejor desempeño bajo el formato actual. Escobar fue galardonado como el Mejor Jugador Joven del certamen, imponiéndose al mexicano Gilberto Mora, quien ya es seguido de cerca por importantes clubes europeos. Este reconocimiento consolidó al guatemalteco como una de las grandes revelaciones del área.

Actualmente, Escobar milita en el CF Montréal de la Major League Soccer, donde disputa su segunda temporada con el primer equipo. La campaña anterior marcó su debut en el profesionalismo tras dejar las filas juveniles del New England Revolution. Con proyección, talento y un carácter competitivo en constante evolución, Olger Escobar se perfila como una de las grandes esperanzas del fútbol guatemalteco en el escenario internacional.

Olger Escobar, entre los 50 mejores

