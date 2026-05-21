Luis Arturo Mérida es nombrado viceministro de Energía

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) confirmó este jueves 21 de mayo, que Luis Arturo Mérida Peralta fue nombrado como Viceministro de Energía y Minas encargado del Área Energética, en el Ministerio de Energía y Minas.
Mérida Peralta asume el viceministerio luego que Juan Fernando Castro, presentó su renuncia por motivos personales, el pasado viernes.
Castro estuvo dos años al frente del viceministerio liderando proyectos e iniciativas del ministerio y de momento la cartera no ha anunciado a quien asuma el cargo.
Luis Arturo Mérida Peralta, es Ingeniero Químico graduado de la Universidad del Valle de Guatemala, Magíster (Magna Cum Laude) en Ingeniería Renovable con especialidad en energías solar, hidráulica y eólica por la Universidad Galileo, detalló el MEM.
También cuenta con un diplomado por el Centro de Análisis de Energía e Infraestructuras, diplomado en Tecnología Geotérmica por la Universidad de Auckland y el Instituto Geotérmico de Nueva Zelanda, en el Mercado Eléctrico Regional y diplomado en Usos Directos de la Energía Geotérmica por el Comité Regional de la CIER para Centroamérica y el Caribe - CECACIER.
Posee reconocimiento a la Innovación Tecnológica Ambiental por la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo del Sistema de la Integración Centroamericana y además ha sido galardonado en Ambiente y Pequeña Empresa por la Cámara de Industria de Guatemala y a la Innovación Ambiental por la Fundación Centro Guatemalteco de Producción más Limpia.
También cuenta con experiencia de más de 20 años en el campo de la energía geotérmica, control de perforación de pozos, así como en el diseño, construcción y supervisión de sistemas, de mantenimiento de equipos, desarrollo de proyectos industriales geotérmicos, procesos gerenciales. Además, ha fungido como enlace con agencias gubernamentales, embajadas y asociaciones de energía.
Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas, 89.7*