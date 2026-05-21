 AmCham destaca la importancia de contar con un marco legal moderno para el Sistema Portuario
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AmCham destaca la importancia de contar con un marco legal moderno para el Sistema Portuario

AmCham Guatemala reconoció los esfuerzos impulsados desde el Congreso de la República para avanzar en la discusión de la Ley General del Sistema Portuario Nacional.

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Waleska Sterkel de Ortiz, Directora de AmCham Guatemala, Foto Omar Solís
Waleska Sterkel de Ortiz, Directora de AmCham Guatemala / FOTO: Foto Omar Solís

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) desarrolló este jueves 21 de mayo, el panel "Ley del Sistema Portuario Nacional: certeza jurídica y reglas claras para impulsar la inversión y la competitividad logística".

Dicho espacio de análisis reunió a representantes del sector público y privado para discutir los retos y oportunidades asociados a la modernización del sistema portuario guatemalteco.

Durante el evento, se destacó la importancia de contar con un marco legal moderno que fortalezca la institucionalidad portuaria, promueva la seguridad y eficiencia en las operaciones, y genere condiciones claras para incentivar la inversión en infraestructura estratégica.

AmCham Guatemala reconoció  los esfuerzos impulsados desde el Congreso de la República para avanzar en la discusión de la Ley General del Sistema Portuario Nacional. En la etapa final del proceso legislativo, resulta importante que las enmiendas que puedan incorporarse mantengan coherencia con los objetivos de seguridad, fortalecimiento institucional e incentivar la inversión privada que motivaron la iniciativa.

"Desde AmCham Guatemala consideramos fundamental avanzar hacia un sistema portuario moderno, eficiente y con reglas claras, ya que los puertos son un pilar clave para la competitividad del país. Su fortalecimiento impacta directamente en la eficiencia del comercio exterior, la reducción de costos logísticos y la atracción de inversión", expresó Waleska Sterkel de Ortiz.

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Con información de Omar Solís, Emisoras Unida Digital*

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