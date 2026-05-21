Lisa, Anitta y Rema estrenan 'Goals' para el Mundial 2026

La música y el fútbol se fusionan nuevamente en un proyecto mundialista de gran alcance LISA de Blackpink, Anitta y Rema estrenaron "Goals", el himno oficial de la FIFA Copa del Mundo 2026.
Esta colaboración, que cruza continentes y estilos, busca convertirse en el estandarte musical del torneo de fútbol más importante del planeta.
"Goals" es mucho más que una canción para acompañar la competencia. El tema representa una explosiva celebración multicultural al combinar pop latino, K-pop y Afrobeats.
Esta pieza musical, lanzada por SALXCO UAM y Def Jam Recordings, ya está disponible en todas las plataformas digitales e incluye un videoclip oficial que refuerza su proyección global.
El productor Cirkut, ganador de un Grammy, estuvo a cargo de la creación musical y apostó por un sonido enérgico y dinámico que refleja el ambiente festivo y vibrante del Mundial. "Goals" utiliza ritmos pegadizos y melodías que buscan unificar a las distintas audiencias que siguen tanto la música como el deporte.
Los tres artistas preparan una presentación especial para la ceremonia inaugural de la FIFA World Cup 2026. Interpretarán "Goals" por primera vez en vivo el próximo 12 de junio en el Los Ángeles Stadium, previo al partido de apertura del torneo en Estados Unidos.
Una colaboración que une culturas
La colaboración entre LISA, Anitta y Rema es una muestra clara de la diversidad cultural que caracteriza la actualidad musical. Fusiona las voces y estilos de artistas que dominan tres escenas diferentes y logra un producto que conecta audiencias de distintas partes del mundo.
El proyecto musical para el Mundial 2026 apuesta por crear canciones que sirvan de puente entre geografías, resaltando la importancia de la música como herramienta de unión social y cultural.
"Ser parte del álbum oficial de la Copa Mundial este año ha sido muy emocionante. La música siempre une a las personas alrededor del mundo, así que ha sido un honor trabajar con Anitta y Rema", dijo LISA.
Por su parte, Anitta remarcó la conexión emocional que siente con el Mundial y valoró la oportunidad de contribuir con su voz al evento.
"Soy brasileña, así que por supuesto tengo recuerdos maravillosos ligados al Mundial. Es muy especial contribuir ahora a su historia colaborando con LISA y Rema en ‘Goals’. Estoy muy agradecida por esta oportunidad", indicó la artista sudamericana.
Rema destacó la trascendencia internacional de la canción, señalando que se trata de un punto de encuentro entre culturas:
"Tres continentes, una canción... reunir todos nuestros sonidos de esta manera es un gran momento para la música en el escenario mundial".