 Lisa, Anitta y Rema estrenan 'Goals' para el Mundial 2026
Farándula

LISA, Anitta y Rema lanzan "Goals" himno para el Mundial 2026

La vibrante canción de la Copa FIFA 2026, producida por Cirkut, fusiona pop latino, K-pop y afrobeats, debutando en la ceremonia inaugural de Los Ángeles.

Compartir:
LISA Anitta Rema, Instagram
LISA Anitta Rema / FOTO: Instagram

La música y el fútbol se fusionan nuevamente en un proyecto mundialista de gran alcance LISA de Blackpink, Anitta y Rema estrenaron "Goals", el himno oficial de la FIFA Copa del Mundo 2026.

Esta colaboración, que cruza continentes y estilos, busca convertirse en el estandarte musical del torneo de fútbol más importante del planeta.

"Goals" es mucho más que una canción para acompañar la competencia. El tema representa una explosiva celebración multicultural al combinar pop latino, K-pop y Afrobeats.

Esta pieza musical, lanzada por SALXCO UAM y Def Jam Recordings, ya está disponible en todas las plataformas digitales e incluye un videoclip oficial que refuerza su proyección global.

El productor Cirkut, ganador de un Grammy, estuvo a cargo de la creación musical y apostó por un sonido enérgico y dinámico que refleja el ambiente festivo y vibrante del Mundial. "Goals" utiliza ritmos pegadizos y melodías que buscan unificar a las distintas audiencias que siguen tanto la música como el deporte.

Los tres artistas preparan una presentación especial para la ceremonia inaugural de la FIFA World Cup 2026. Interpretarán "Goals" por primera vez en vivo el próximo 12 de junio en el Los Ángeles Stadium, previo al partido de apertura del torneo en Estados Unidos. 

Una colaboración que une culturas

La colaboración entre LISA, Anitta y Rema es una muestra clara de la diversidad cultural que caracteriza la actualidad musical. Fusiona las voces y estilos de artistas que dominan tres escenas diferentes y logra un producto que conecta audiencias de distintas partes del mundo.

El proyecto musical para el Mundial 2026 apuesta por crear canciones que sirvan de puente entre geografías, resaltando la importancia de la música como herramienta de unión social y cultural.

"Ser parte del álbum oficial de la Copa Mundial este año ha sido muy emocionante. La música siempre une a las personas alrededor del mundo, así que ha sido un honor trabajar con Anitta y Rema", dijo LISA.

Por su parte, Anitta remarcó la conexión emocional que siente con el Mundial y valoró la oportunidad de contribuir con su voz al evento.

"Soy brasileña, así que por supuesto tengo recuerdos maravillosos ligados al Mundial. Es muy especial contribuir ahora a su historia colaborando con LISA y Rema en ‘Goals’. Estoy muy agradecida por esta oportunidad", indicó la artista sudamericana.

Rema destacó la trascendencia internacional de la canción, señalando que se trata de un punto de encuentro entre culturas:

"Tres continentes, una canción... reunir todos nuestros sonidos de esta manera es un gran momento para la música en el escenario mundial".

En Portada

EE. UU. insta a Guatemala a aprobar ley contra lavado para frenar al crimen organizadot
Nacionales

EE. UU. insta a Guatemala a aprobar ley contra lavado para frenar al crimen organizado

12:47 PM, Mayo 21
Juzgado levanta inmovilización de finca vinculada a familia de Giammatteit
Nacionales

Juzgado levanta inmovilización de finca vinculada a familia de Giammattei

01:29 PM, Mayo 21
Había una mafia incrustada en el MP: Masaya explica denuncias contra exfiscales de FECIt
Nacionales

"Había una mafia incrustada en el MP": Masaya explica denuncias contra exfiscales de FECI

11:14 AM, Mayo 21
Caso contra exdirigentes de 48 Cantones de Totonicapán cambia de juzgadot
Nacionales

Caso contra exdirigentes de 48 Cantones de Totonicapán cambia de juzgado

01:44 PM, Mayo 21
Cristiano Ronaldo logra lo que hasta ahora le era imposible en Arabia Saudí t
Deportes

Cristiano Ronaldo logra lo que hasta ahora le era imposible en Arabia Saudí

01:54 PM, Mayo 21

Temas

GuatemalaDestacadasMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoFiscal GeneralReal MadridLiga NacionalEstados UnidosFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras Unidas Escuchar