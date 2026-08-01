 Insivumeh prevé ambiente cálido y soleado para este sábado
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Insivumeh prevé ambiente cálido y soleado para este sábado

El ente científico señaló que durante la mayor parte del día se experimentará un clima cálido y soleado en el territorio nacional.

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Insivumeh pronostica clima cálido para el sábado, Archivo.
Insivumeh pronostica clima cálido para el sábado / FOTO: Archivo.
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Los expertos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronosticaron que, para este sábado, 1 de agosto de 2026, se espera que continúen las condiciones de ambiente cálido y soleado durante el día. Agregaron que también se hace un procedimiento de vigilancia por el acercamiento y paso de la onda del este numero 23.

El pronóstico para las próximas horas subraya que durante la mañana se tendrá un cielo con pocas nubes durante en la mayor parte del territorio nacional y despejado hacia la región Pacífico. Asimismo, señalaron que el viento predominará del noreste ligero en la región de Altiplano Central.

La previsión añade que, después del ambiente cálido y soleado, durante la tarde se tendrá nubosidad dispersa con despejados temporales, condición que se abarcará a horas de la noche, especialmente en la región del norte del país.

"Asociado a condiciones locales se prevé incremento y desarrollo de nubes con posibles lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica al final de tarde o primeras horas de la noche en la región de Boca Costa y al sur de las regiones de Occidente y Altiplano Central, así como lloviznas dispersas en horas de la noche en región Caribe", enfatizaron.

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Por su parte el Congreso informó que el Decreto se encuentra en fase de observaciones y el mismo podría enviarse al Organismo Ejecutivo a partir del martes 4 de agosto.

Recomendaciones ante el ambiente cálido

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) hizo varias recomendaciones ante el ambiente cálido, entre ellos algunos que están orientados a mantener una vivienda fresca. Para ello, pidió mantener la circulación de aire dentro de la casa, abriendo puertas y ventanas de ser necesario.

"Cuelga telas o toallas húmedas para enfriar las habitaciones", añaden las recomendaciones. Además, piden que quienes usen aire acondicionado cierren las puertas y ventanas para mantener la temperatura y evitar el exceso de consumo eléctrico.

Asimismo, señalaron que los ventiladores eléctricos pueden proveer de alivio y mantener frescos los ambientes de un domicilio.

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Las autoridades también han recalcado la importancia de mantenerse hidratados durante el calor. 

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