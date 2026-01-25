Alberto González y Viviana Aroche ganan la Max Tott 2026

Este domingo 25 de enero se celebró la 88ª edición de la Media Maratón Max Tott 2026, una de las competencias pedestres más emblemáticas de Guatemala y Centroamérica. Conocida popularmente como la "Carrera de los Barrios", el evento reunió a miles de corredores que recorrieron algunos de los puntos más representativos de la Ciudad de Guatemala, manteniendo como punto de partida el tradicional Cerrito del Carmen, en la zona 1 capitalina.
En el plano competitivo, la edición 2026 volvió a tener como protagonista al guatemalteco Alberto González, quien se impuso en la rama masculina con un tiempo de 1:06:31. El campeón centroamericano logró así revalidar el título obtenido en 2025, consolidándose como una de las figuras más destacadas del atletismo nacional. En la rama femenina, Viviana Aroche también repitió la hazaña del año anterior al cruzar la meta en primer lugar con un crono de 1:16:48, confirmando su dominio en la prueba.
La Media Maratón Max Tott volvió a ser un éxito
La Media Maratón Max Tott es una de las carreras más antiguas y prestigiosas de la región, con más de ocho décadas de historia. En sus inicios fue conocida como la "Carrera de la Circunvalación" y, con el paso del tiempo, los medios de comunicación la bautizaron como la "Carrera de los Barrios", nombre que refleja su estrecha conexión con las comunidades capitalinas. Su primera edición se realizó el domingo 29 de enero de 1938, marcando el inicio de una tradición que se mantiene viva hasta la actualidad.
La competencia nació gracias a la iniciativa de Max Tott, un guatemalteco originario de Cobán, Alta Verapaz, quien emigró a la capital en busca de mejores oportunidades. Entre las décadas de 1920 y 1930, Tott se involucró activamente en el atletismo, tanto como deportista como dirigente, y junto a un grupo de amigos impulsó la creación de una carrera que permitiera a los atletas nacionales prepararse y foguearse con miras al alto rendimiento y a la participación en eventos internacionales, incluidos los Juegos Olímpicos.
Aunque la competencia fue inaugurada en 1936 con distancias menores, fue en 1938 cuando se disputaron por primera vez los 21 kilómetros que hoy definen a la media maratón. El primer ganador de esta distancia fue Agustín Martín, quien logró imponerse en cuatro ocasiones. Sin embargo, el corredor más laureado en la historia de la Max Tott es Doroteo Guamuch Flores, con siete triunfos, destacando especialmente su primera victoria, cuando sorprendió al público al completar todo el recorrido descalzo.
A lo largo de los años, la carrera también ha reflejado la evolución del atletismo. Inicialmente abierta solo para hombres, en 1975 se permitió por primera vez la participación femenina, con la salvadoreña Eleonora Rodríguez como ganadora inaugural. Desde entonces, figuras como la quetzalteca Elsa Monterroso, máxima ganadora con nueve triunfos, han dejado huella en la historia del evento. Hoy en día, la Media Maratón Max Tott continúa siendo una auténtica fiesta deportiva, abierta a diversas categorías por edad en ambas ramas, y un símbolo de tradición y pasión por el atletismo en Centroamérica.