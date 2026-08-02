 Detalles del fallecimiento de la estrella de Los Soprano
Farándula

Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento de la estrella de Los Soprano

A sus 80 años, su fallecimiento ha generado conmoción entre los seguidores de la producción de HBO.

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Los Soprano, Los Soprano
Los Soprano / FOTO: Los Soprano
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El actor estadounidense Vincent Pastore, reconocido por interpretar a Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero en la emblemática serie Los Soprano, falleció a los 80 años, según confirmó su representante.  La noticia ha provocado numerosas muestras de cariño por parte de colegas, fanáticos y figuras de la industria del entretenimiento.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, las causas exactas de su muerte no han sido confirmadas oficialmente.  Pastore fue encontrado sin vida en su residencia ubicada en City Island, en el Bronx, Nueva York, luego de que varias personas cercanas dejaran de tener noticias de él durante algunos días.

Cabe destacar que, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido. Aunque algunos reportes preliminares mencionan la posibilidad de que el actor haya fallecido por causas naturales, hasta ahora no existe un informe oficial que detalle el motivo de su muerte.

Por ello, las autoridades continúan con las diligencias para determinar las circunstancias del fallecimiento. Vincent Pastore se convirtió en una figura inolvidable de la televisión gracias a su interpretación de "Big Pussy" Bonpensiero, uno de los personajes más queridos y complejos de Los Soprano.

Más del actor de Los Soprano

Su actuación como un integrante cercano al círculo de Tony Soprano marcó un antes y un después en las series dramáticas de finales de los años noventa y principios de los 2000. Antes de alcanzar la fama con la producción de HBO, Pastore también participó en exitosas películas relacionadas con el crimen organizado, como Goodfellas (Buenos muchachos) y Carlito's Way.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida para el actor.

La hazaña que logró el modelo guatemalteco que falleció, inspirada por la muerte de su papá años atrás

Antes de perder la vida en un accidente automovilístico, el modelo guatemalteco Sebastián Villaverde cumplió una emotiva promesa a su padre fallecido.

Su representante y varios compañeros de profesión destacaron no solo su talento frente a las cámaras, sino también su generosidad, cercanía con los fanáticos y disposición para apoyar causas benéficas y a nuevos artistas. Con la muerte de Vincent Pastore desaparece uno de los rostros más emblemáticos de Los Soprano, una serie considerada entre las mejores de la historia de la televisión.

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