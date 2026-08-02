 Inspiración y Logros del Modelo Guatemalteco que Falleció
Farándula

La hazaña que logró el modelo guatemalteco que falleció, inspirada por la muerte de su papá años atrás

Antes de perder la vida en un accidente automovilístico, el modelo guatemalteco Sebastián Villaverde cumplió una emotiva promesa a su padre fallecido.

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Sebastian Villaverde, Sebastian Villaverde
Sebastian Villaverde / FOTO: Sebastian Villaverde
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Sebastián Villaverde, el modelo y atleta guatemalteco que perdió la vida en un accidente automovilístico, dejó un legado que va más allá de las pasarelas y el deporte.  Antes de su fallecimiento, protagonizó una impresionante hazaña deportiva que dedicó al recuerdo de su padre, quien había muerto años atrás y se convirtió en la principal inspiración de su vida.

Villaverde logró completar una de las pruebas de resistencia más exigentes del mundo: correr 100 millas en los Alpes, atravesando Francia, Suiza e Italia durante 43 horas ininterrumpidas.  Más que un reto físico, la competencia representó el cumplimiento de una promesa hecha a su padre y una muestra de la fortaleza mental que desarrolló tras enfrentar una pérdida que marcó su vida.

En distintas entrevistas, Sebastián compartió que la muerte de su papá transformó por completo su forma de ver el mundo. Lejos de quedarse atrapado en el dolor, decidió convertir ese momento en un propósito de vida. "Papá, yo voy a ir a esta carrera por ti, y voy a clasificar por ti", expresó al recordar la promesa que lo impulsó durante su preparación.

El modelo también explicó que, gracias a su fe, encontró la fuerza para afrontar la ausencia de su padre.

Más del modelo guatemalteco que perdió la vida

Según relató, ese proceso le permitió comprender que la verdadera fortaleza no depende únicamente del aspecto físico, sino de la capacidad mental para superar las adversidades.

"Mentalmente uno tiene que ser fuerte, y eso es lo que más cuesta. No necesariamente tener que estar súper fuerte físicamente. La verdadera fuerza es la mental, porque es la que te ayuda a sobresalir en todas las situaciones que tengas en tu vida", afirmó.

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Su fe en Dios fue otro de los pilares que sostuvo durante los momentos más difíciles. Sebastián aseguraba que cada jornada representaba una oportunidad para agradecer por la vida y, al mismo tiempo, acercarse al anhelado reencuentro con su padre.

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