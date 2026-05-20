 Indemnización de Curruchiche: ¿Cuánto podría recibir?
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¿Cuánto podría recibir Curruchiche por indemnización? ¿Realmente ganaba Q160 mil?

En enero pasado, Rafael Curruchiche dijo en declaraciones a la prensa que se estaba solicitando el embargo de 25 de sus salarios, lo cual en sus palabras, equivalía a Q4 millones.

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El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, en Tribunales tras acudir a una audiencia del caso Unops el martes, 28 de octubre de 2025., Omar Solís/Emisoras Unidas
El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, en Tribunales tras acudir a una audiencia del caso Unops el martes, 28 de octubre de 2025. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Este miércoles, 20 de mayo, se confirmó que el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, fue destituido por el nuevo Fiscal General, Gabriel García Luna, quien en el momento de asumir el cargo adelantó que liquidaría esa fiscalía especial por falta de credibilidad. 

En la notificación del cese de labores inmediata, el Ministerio Público indicó que se había ordenado el pago de sus prestaciones laborales. 

El tema del salario de Curruchiche se cuestionó desde enero pasado, cuando en declaraciones a periodistas el mismo exfiscal mencionó que el presidente Bernardo Arévalo estaba solicitando que se le realizara el embargo de 25 de sus salarios, lo cual equivaldría a Q4 millones (Q160 mil). 

Días después, el autodenominado fiscal del pueblo publicó un video para negar que devengara esa cifra y posteriormente fue cuestionado por periodistas a quienes no precisó una cifra. 

Al aplicar una indemnización universal, lo cual equivale a un sueldo por año, más prestaciones de ley, y establecido con el salario que el mismo exfiscal se acreditó, Curruchiche estaría percibiendo al menos Q1 millón 006 mil 405.27. 

Declaración jurada patrimonial 

Curruchiche tomó el liderazgo de la fiscalía especializada en la persecución de delitos de alto impacto y para combatir la impunidad el 3 de agosto de 2021 tras la salida de Juan Francisco Sandoval. 

“Ni que fuera presidente”: Curruchiche niega tener salario de Q160 mil

El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, indicó que el tema de su salario es parte de una narrativa “para desviar la atención”.

El ahora exjefe de FECI deberá presentarse a la Contraloría General de cuentas, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, para presentar su declaración jurada patrimonial del Ministerio Público por motivo de cesar en el puesto.

La solicitud se hizo con base en lo que establece el decreto 88-2002, Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.

Fiscal general destituye al jefe de la FECI, Rafael Curruchiche

Curruchiche dirigió la Fiscalía Especial Contra la Impunidad por casi cinco años.

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