MP niega revelar salario del fiscal Rafael Curruchiche

El tema del salario que devenga el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, ha sido abordado en distintas ocasiones y ha tomado mayor relevancia en las últimas semanas después de ciertas declaraciones que brindó en las que mencionó este aspecto.
Fue a finales de enero que habló en la Torre de Tribunales antes de una audiencia en la que se daría seguimiento a una denuncia presentada en su contra por el presidente Bernardo Arévalo. El fiscal indicó que como parte de la querella se estaba solicitando que se le retuvieran 25 salarios, lo que aseguró que equivale a aproximadamente 4 millones de quetzales. También estaría buscando que se le embarguen propiedades y productos financieros.
En seguimiento de lo mencionado por Curruchiche, Emisoras Unidas solicitó información al MP con respecto al monto que se le paga al funcionario por sus servicios en la FECI. Y este martes, 10 de febrero, se recibió una respuesta de parte de la Unidad de Información Pública en la que se notifica la negativa de la información solicitada.
En la resolución emitida por Edgar Gilberto del Cid Sánchez, jefe de la referida oficina, se indica que la información solicitada tiene carácter reservado por disposición legal, ya que su divulgación podría poner en riesgo la seguridad e integridad de los funcionarios y empleados de la institución.
Se indica además que revelar este tipo de datos podría causar un serio perjuicio a las actividades de investigación, prevención y persecución penal que desarrolla el ente investigador.
El ente investigador respaldó la referida resolución en los artículos 10 numerales 3 y 4, 23 numeral 4 y 42 numeral 3 de la Ley de Acceso a la Información Pública, así como lo establecido en la Constitución Política de la República y de la Ley Orgánica del MP.
"Ni que fuera presidente"
Después de que se mencionara la posibilidad de que Curruchiche estuviera devengando aproximadamente Q160 mil mensuales, con base en los Q4 millones de los que habló y los 25 salarios para retener, el fiscal difundió un mensaje en redes sociales para negar tal situación.
"160 mil quetzales se inventaron que gano. Ni que fuera presidente. Nadie en su sano juicio sabe que gana esa cantidad en Guatemala", dijo en la grabación publicada, donde aparece mostrando billetes de la moneda nacional.
"Pero esa narrativa la inventaron los falsos periodistas, los periodistas activistas, las redes sociales a través de los netcenters, los trolls y los bot para desviar la atención, como les fue mal en la audiencia. Lo que quieren es ocultar todo lo que está pasando en el país", continuó.
Su pronunciamiento se enfocó en criticar temas de la coyuntura nacional y rechazar el dato que circuló sobre su sueldo, pero sin revelar en realidad cuánto es lo que devenga por dirigir las investigaciones y otras acciones a de la FECI.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7