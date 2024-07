Céline Dion regresaría a los escenarios en la inauguración de los Juegos Olímpicos

Según reveló TMZ, Céline Dion recibiría un pago de US$2 millones por interpretar una canción en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París.

Esta presentación marcará su primera actuación pública en varios años, después de que en 2021 pusiera en pausa su residencia en Las Vegas debido a espasmos musculares.

Meses después, ella reveló que padecía síndrome de la persona rígida (SPS), un trastorno neurológico raro que provoca rigidez muscular dolorosa y progresiva.

Los rumores sobre su posible regreso a los escenarios creció tras ser vista ingresando en el Hotel Royal Monceau en París el lunes, lo que ha generado expectación sobre su esperada actuación.

La artista ha estado haciendo un regreso gradual a la vida pública en los últimos meses. En febrero, hizo una aparición sorpresa en los Grammy 2024, donde le entregó el premio al álbum del año a Taylor Swift.

Luego, en marzo, asistió a un juego de los Bruins, en el que fue vista tocando una guitarra de aire, lo que demostró su creciente comodidad al reaparecer en público.

Salud de la cantante

Céline Dion insinuó un posible regreso en una entrevista de abril con Vogue Francia, donde dijo:

“He elegido trabajar con todo mi cuerpo y alma, de la cabeza a los pies, con un equipo médico. Quiero ser lo mejor que pueda ser. Mi objetivo es volver a ver la Torre Eiffel”.

También mencionó que estaba trabajando todos los días para fortalecerse. “Durante cuatro años he estado diciéndome que no volveré, que estoy lista, que no estoy lista…

En este momento, no puedo decirte: ‘Sí, en cuatro meses’. No lo sé… Mi cuerpo me lo dirá”, confesó.

La ceremonia, que se realizará fuera de un estadio por primera vez en la historia, mostrará lugares icónicos de París y reunirá a 3,500 actores, bailarines y músicos.