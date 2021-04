Real Madrid viajó a Liverpool en busca de la clasificación a semifinales

El Real Madrid viajó este martes a Anfield en busca de un pase a semifinales de la Champions ante el Liverpool (13:0o horas) amparado en su victoria 3-1 en la ida de cuartos de final, pero lastrado por sus bajas en defensa.

El equipo merengue llega a esta vuelta de cuartos de la Champions con los ánimos por las nubes, tras su triunfo en la ida y su victoria el domingo en el clásico liguero contra el Barcelona, que le ha metido de lleno en la pelea por el campeonato español.

“Tenemos que seguir con lo que estamos haciendo”, advertía el sábado un satisfecho Zinedine Zidane tras ganar al Barça, aunque advirtiendo que la temporada aún no ha terminado “y sabemos que va a ser difícil”.

Trece partidos oficiales consecutivos sin perder unidos a esos dos últimos triunfos de prestigio suponen una gran inyección de moral de cara a un encuentro complicado, al que el Real Madrid llega con bajas sensibles en defensa.

A las ausencias de Sergio Ramos y Raphael Varane en el eje de la defensa se unen los problemas en el lateral derecho, donde sin Dani Carvajal, lesionado desde mediados de febrero, Zidane tampoco podrá contar con Lucas Vázquez.

El extremo madridista reconvertido en defensa ante la lesión de Carvajal sufrió un esguince de rodilla contra el Barcelona, lo que debería obligar a Zidane a recurrir a Álvaro Odriozola, que apenas ha intervenido en seis partidos esta temporada.

Who will be the final 4? 🤷‍♂️ #UCL pic.twitter.com/jdcBU4uzmu

En el eje de la defensa deberían repetir Militao y Nacho Fernández, que el sábado ponía de relieve la implicación de los menos habituales: “Todos estamos dando la cara en partidos importantes”.

Impulsados por la velocidad de Vinicius y la eficacia de Karim Benzema en la ida, ambos deberían volver a tomar las riendas del ataque de los blancos en el feudo del Liverpool, donde el Real Madrid intentará evitar sorpresas como la del Barcelona en semifinales de 2019.

En aquella ocasión, el equipo inglés goleó 4-0 al Barça, remontando el 3-0 cosechado en la ida en el Camp Nou para meterse en la final continental, que acabaría ganando.

Up next, we welcome @realmadrid to Anfield ⚽️

A big second leg performance needed ✊🔴 pic.twitter.com/0omziu1iZW

— Liverpool FC (@LFC) April 12, 2021