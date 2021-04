¡Adiós a sus rizos! Amanda Miguel sorprende a sus fans con cambio radical de look

Amanda Miguel conocida por sus éxitos “Él me mintió” y “Castillos”, ha sido un icónico en la música latina y ahora ha sorprendido por su nuevo look.

La famosa se ha caracterizado por su gran melena negra y rizada. Ahora ha platicado sobre por qué decidió cortarse el cabello y este cambio de imagen.

“Esta pandemia me ha enseñado a cuidarme mucho, no me quiero enfermar, aún no me he vacunado, pero más que nunca estoy apreciando mi vida, mis momentos conmigo misma”, le dijo a Pati Chapoy.

“Me he dado el lujo de no viajar, que era algo que me agotaba demasiado. Los shows no, me encanta cantar, pero viajar, cambiar de cama, de aire, de comida, no estar en mi casa, es agotador”, agregó.

Amanda reveló que decidió cortarse su cabellera.

“Al comienzo de la pandemia con mi hija ya tenía mucho tiempo que me quería cortar el pelo, estaba muy cansada de mi pelo, ya no era el mismo, no estaba tan lindo, ya no tenía brillo, estaba reseco. Me costaba mucho arreglarme para los shows, verme bien, la pintura era otro tema que me tenía agotadísima y decidí por un cambio”, confesó.

Ante su nuevo cambio reconoció que “para mucha gente va a ser un shock ver a Amanda Miguel sin su pelo, pero en realidad lo que estoy haciendo en este momento es sentirme bien conmigo misma”.

Concluyó con que no sabe si se dejará crecer el cabello de nuevo: “Iré viendo con lo que me sienta más cómoda”, concluyó.

También le puede interesar: ►Yanet García se recuesta y luce su booty usando una minitanga de animal print