VIDEO. Max Verstappen gana el GP de Emilia-Romañan en Italia

El holandés Max Verstappen (Red Bull) ganó este domingo el Gran Premio de Emilia-Romaña, muy convulso desde que se tomó la salida bajo la lluvia en Ímola (Italia), mientras que el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) fue segundo, en esta segunda cita del Mundial de Fórmula 1.

Hamilton, que comenzó desde la “pole position”, fue adelantado en la primera curva por Verstappen. El británico, siete veces campeón mundial, se salió luego de pista a mitad de carrera, antes de poder remontar hasta ese segundo lugar.

El también británico Lando Norris (McLaren) fue tercero, completando el podio, mientras que el otro piloto de Mercedes, el finlandés Valtteri Bottas, tuvo que abandonar por un accidente.

