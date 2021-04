La UEFA excluirá a los clubes que participen en la Superliga Europea

“La UEFA, la Federación Inglesa de Fútbol y la Premier League, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga, y la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y la Lega Serie A han sabido que algunos clubes ingleses, españoles e italianos pueden estar planeando anunciar su creación de una llamada Superliga cerrada”, expresó el ente rector en un comunicado.

Si esto llegase a suceder, la UEFA, la FA inglesa, RFEF, FIGC, la Premier League, LaLiga, Lega Serie A, pero también la FIFA y todas las federaciones miembro, seguirán unidas en sus esfuerzos para detener este proyecto, un proyecto que se fundamenta en el interés de unos pocos clubes en un momento en “el que la sociedad necesita más que nunca la solidaridad”.

UEFA, the English Football Association, the Premier League, the Royal Spanish Football Federation (RFEF), LaLiga, the Italian Football Federation (FIGC) and Lega Serie A have today released a statement.

Read it in full here: 👇

— UEFA (@UEFA) April 18, 2021