¡Resuelve misterio! Por fin Luis Miguel revela qué le pasó a su mamá

Desde que Luis Miguel se convirtió un ícono de la música en español lo ha rondado un misterio: ¿Qué le pasó a Marcela Basteri?

Durante décadas se especuló al respecto y circularon decenas de versiones y teorías; sin embargo, en el episodio 1 de la segunda temporada de su serie, se aclaró lo que le sucedió con la mamá del cantante.

Tras el funeral de Luisito Rey, él se reúne con Hugo López, su manager, quien le dice sobre Marcela: “Me dijeron que la vieron salir de un banco hace menos de un año. Esa es una buena noticia”.

¡Fue Luisito Rey! 😮 La verdad salió a la luz, esto fue lo que pasó con Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel 😔 https://t.co/OLywivAKNF — Quién (@Quien) April 19, 2021

Tiempo después, Micky tiene un encuentro con el agente del Mossad (agencia de inteligencia israelí) que había aceptado la misión de encontrar a Marcela y descubrir qué le había sucedido realmente.

El agente le comunica su hallazgo: esa mujer no es Marcela y, además de entregarle varias fotos de la mujer, le dice: “Usó el pasaporte de su madre para acceder a una de sus cuentas bancarias restantes el mes pasado”.

Cuando este se reúne con su hermano Alex, reconoce a la mujer como María Carrasco, vecina de ellos en Las Matas. Desesperado, va a buscar a María para entender por qué se ha hecho pasar por mamá y le diga dónde está.

Lo que revela María es desgarrador: Tito le dio el pasaporte de Marcela para que se hiciera pasar por ella y sacara dinero a su nombre en el banco. Los montos que retiró se los entregó al tío Tito y a Luisito Rey.

Momentos duros para el cantante

Las cosas dieron un giro con la revelación: “Escuchó gritos ese día en Las Matas. Y que cuando fue a la casa, Tito le abrió la puerta con la camisa manchada de sangre”, le cuenta LuisMi a Alex entre lágrimas.

Al enterarse de esto, Luis Miguel pierde la cabeza para enfrentar a su tío Tito y exigirle que le diga dónde está su mamá. Tito primero finge no saber nada hasta que a golpes lo hace confesar.

“¡Tenías la camisa manchada de sangre!”, le reclama Micky.

Acorralado, Tito confiesa: “¡Que no fui yo! ¡No fui yo! ¡Que fue tu padre! ¡Fue tu padre! Me obligó a chantajear a María. Me dio el pasaporte, me dio sus cuentas…”.

– “¿Qué hizo mi papá?… ¿QUÉ HIZO MI PAPÁ?”.

– “Fue un accidente. Estaban discutiendo…”.

Luis Miguel insiste: ¿Qué hizo su papá?, ¿dónde está mi mamá? Y la respuesta de Tito revela el paradero del cuerpo de Marcela:

“¡Ve a las matas!, ¡Ve a las matas! Ve a Las Matas, búscala. Fue un accidente, Micky”.

Micky le cuenta entonces a su hermano Alex lo que sucedió y abrazados enfrentan el golpe más duro de sus vidas: su mamá está muerta y al parecer perdió la vida a manos de su papá.