“Roba novios”, acusan a Megan Fox de quitarle la pareja a famosa influencer

Desde hace algunos meses, Megan Fox apareció con su nuevo novio y dio mucho de qué hablar en todos los portales de noticias. Además de que se separó de su esposo Brian Austin Green con quien tiene tres hijos, todo se enfocaba a que ella le había sido infiel con su nuevo galán, el rapero Machine Gun Kelly.

La expareja del cantante, Sommer Ray, lo señala por engañarla con la reconocida actriz de Hollywood.

Durante su participación en el podcast “Impaulsive” de Logan Paul, la modelo e influencer relató detalles de su relación con Colson Baker (nombre real del rapero) y trazó una línea de tiempo para demostrar que Megan inició su noviazgo con él a sabiendas que tenía novia.

Ray recordó el momento en que Machine Gun Kelly trabajaba en la película “Midnight in the Switchgrass” con la actriz y relató: “Estábamos juntos en Puerto Rico… esperé en el hotel todo el tiempo cuando él estaba filmando con ella y realmente no estaba pensando en nada… Pensé que era mayor y que tenía hijos y estaba casada y esas cosas”.

Sommer dijo que cuando regresó de su viaje por el Caribe fue cuando se convenció de que Colson Baker y Fox tenían un amorío, pues él no permitió que visitara el set del videoclip “Bloody Valentine”, protagonizado por Megan.

“Le pregunté por qué no me invitó al video musical y dijo restricciones por el COVID-19. Y luego salió ese video musical y yo dije, ‘Oh’”, relató la joven.

Ella agregó que sus sospechas se hicieron más fuertes cuando el rapero comenzó a apagar el celular por la noche con la excusa de que las vibraciones podrían afectarle, por lo que ella cree que el verdadero motivo de esta acción era porque “Megan lo iba a llamar”.

Ante ello, la feliz y actual pareja no comentó nada al respecto.

Machine Gun Kelly lanza línea de productos de belleza

El novio de Megan Fox lanzó al mercado una línea de esmaltes unisex en colaboración con la marca Unlisted Brand Lab.

La línea se llama UN/DN y busca que sea un proyecto que represente un cambio cultural en todo el mundo.

También le puede interesar: ►Fans atacan y llaman “naca” a novia de José Eduardo Derbez