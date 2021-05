Coyotes abandonan a cinco menores de edad a orillas del Río Grande

La Red Consular de Guatemala en la frontera sur de Estados Unidos brindó asistencia a cinco niñas que fueron abandonadas por traficantes (coyotes) el pasado 9 de mayo junto a otras tres menores a inmediaciones de Eagle Pass, Texas, de las cuales dos son guatemaltecas y tres hondureñas.

Las menores guatemaltecas fueron identificadas como Ashlei Mariana Sánchez Soto, de 5 años; y la bebé de 11 meses Valeria Yamileth Sánchez Soto, aseguró el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).

Estas niñas fueron abandonadas a orillas del Río Grande y rescatadas por agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense.

before. The human smugglers left them with no food, water, or any adults to care for them throughout the night. pic.twitter.com/R3QyVQmMva

