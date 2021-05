Demi Lovato se declara “NO BINARIO”, ¿qué significa este género?

Demi Lovato anunció en sus redes sociales que ahora se identifica como género no binario y que va a cambiar sus pronombres, diciendo a sus fans que la decisión llegó después de un “trabajo de auto-reflexión”.

La cantante acompañó la información con un video añadiendo que “oficialmente cambiaré mis pronombres a ellos/ellas”.

Asimismo añadió que está aprendiendo a conocerse y que no pretende que ser alguien experto en el tema o ser portavoz.

This has come after a lot of healing & self-reflective work. I’m still learning & coming into myself, & I don’t claim to be an expert or a spokesperson. Sharing this with you now opens another level of vulnerability for me.

— Demi Lovato (@ddlovato) May 19, 2021