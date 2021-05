Los emotivos mensajes de despedida de los jugadores del Madrid a Zidane

Lo que era un secreto a voces desde hace unos días se ha terminado de confirmar este jueves, el francés Zinedine Zidane ha dejado de ser entrenador del Real Madrid.

El club merengue ha emitido un comunicado donde confirma la marcha de Zidane, sin dar detalles de quién podría ser su substituto.

“El Real Madrid C. F. comunica que Zinedine Zidane ha decidido dar por finalizada su actual etapa como entrenador de nuestro club”, dijo la entidad madridista.

Agregando que “es tiempo ahora de respetar su decisión y mostrarle nuestro agradecimiento por su profesionalidad, dedicación y pasión en todos estos años, y por lo que representa su figura para el Real Madrid”.

Tras oficializarse la salida de Zidane, los actuales jugadores de la plantilla blanca publicaron en sus redes sociales diferentes mensajes de despedida al galo.

“Gracias por todos estos años en el Club míster, enhorabuena por todo lo conseguido, te deseo lo mejor en el futuro”, escribió Marcelo en Instagram.

“Por segunda vez, muchas gracias por todo Zidane, los madridistas solo podemos estar agradecidos por tu gran trabajo… ¡Que tengas suerte amigo!”, dijo el exarquero blanco Iker Casillas.

“Te deseo todo lo mejor. Te lo mereces, te lo has ganado. Disfruta de la vida, disfruta de la familia. Un abrazo, míster”, fue lo manifestado por el capitán blanco, Sergio Ramos.

Mientras que el croata Luka Modric publicó lo siguiente”

“Mister ha sido un gran placer jugar para ti y ganar contigo. Eres muy grande, mucha suerte”.

“Gracias por todo lo que me has dado, tanto colectivamente como personalmente… Estoy orgulloso y honrado de haber podido avanzar y crecer con el hombre que eres”, fueron las palabras de Karim Benzema.

