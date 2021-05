La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, reveló acuerdos con entidades del sector privado para invertir en Guatemala, Honduras y El Salvador, en el marco de sus esfuerzos para enfrentar la afluencia de migrantes del llamado Triángulo Norte centroamericano.

Doce empresas y organizaciones, entre ellas Microsoft y Mastercard, se unieron el jueves al “Llamado a la acción” lanzado por Harris para apoyar el crecimiento económico inclusivo en esa región, origen de la mayoría de indocumentados que llegan a la frontera sur de Estados Unidos buscando refugio y huyendo de la pobreza.

Entre ellos estaban el colombiano Luis Alberto Moreno, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y actual miembro de la Junta Directiva del Foro Económico Mundial, y Luis von Ahn, el guatemalteco fundador de Duolingo, también conocido como el “Mark Zuckerberg latino”.

La Oficina de la Vicepresidencia dijo que este “Llamado a la Acción” busca generar compromisos del sector privado en áreas como la inclusión digital y financiera, la seguridad alimentaria, la agricultura sostenible, las energías limpias y el acceso a educación y salud pública.

I'm a *huge* fan of @VP Kamala Harris and I'm extremely proud that the US has a female Vice President. It was an honor to meet with her today to talk about Guatemala. I'm also excited to announce @duolingo's commitment to improve education in the region: https://t.co/d4MLSkxQ30 pic.twitter.com/gEKy0xNsnd

— Luis von Ahn (@LuisvonAhn) May 28, 2021