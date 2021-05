Eiza González entre las más taquilleras de Hollywood, ¿cuánto gana?

Eiza González es una de las cinco estrellas de Hollywood más taquilleras del 2021 en Estados Unidos.

Debido a ello, la actriz mexicana dedicó a todos sus compatriotas y latinos el enorme logro y envió un fuerte mensaje a sus detractores.

Desde su cuenta de Twitter explicó que “normalmente, nunca comparto cosas como esta, pero esto va para todas las personas que me dijeron que una mujer (inserte mi nacionalidad o cualquier estereotipo que se me haya atribuido) no podía ser protagonista, o que a la gente no le importaba. Bueno, mírenme ser la mujer más taquillera”.

I would usually never share stuff like this but this goes for every single person that told me that a woman ( insert my nationality or any stereotype that has been attached to me) couldn’t be a leading lady, or that people didn’t care. Well watch me be the highest grossing woman — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) May 30, 2021

Además compartió un rankin basado en datos de las cifras de taquilla y agradeció a todos los espectadores:

“Esto va para mis mexicanos y latinos, porque nos merecemos ser vistos. Y GRACIAS a ustedes por el apoyo, porque ustedes son los que van al cine”.

En el rankin, publicado por el sitio web estadounidense especializado en taquilla cinematográfica The numbers, su nombre aparece entre los primeros cinco, junto al actor Samuel L. Jackson, quien tiene el primer lugar, Tom Holland, Liam Neeson y Will Smith, en los lugares subsecuentes.

In box office based on the last three years. Esto va pa mis mexicanos y latinos. Por que nos merecemos ser vistos. Y GRACIAS a ustedes por el apoyo por que ustedes son los que van al cine https://t.co/ApSi72E7Rl pic.twitter.com/WXQfXgGCe3 — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) May 30, 2021

“Y claro que lloré poquito. Lloré poquito”, expresó.

¿Cuánto gana la actriz?

Bajo este sorprendente panorama y luego de darse a conocer éste listado, los fans de la famosa se han preguntado cuánto gana Eiza González, quien cuenta con más de 7 millones de seguidores en Instagram.

A pesar de que no existen cifras oficiales acerca de cuánto cobró por película pero se puede tomar como referencia algunos números, y un ejemplo de ello es la producción de “Fast and Furious: Hobbs & Shaw” misma a la que se le han destinado millones en sus actores.

Ejemplo de ello es lo que recibió el actor Jason Statham, quien ganó 13 millones de dólares en esa película, según Forbes.

Se podría pensar en una cifra similar para la mexicana; sin embargo, esta cifra puede variar debido a la brecha salarial que existe e incluso fue denunciada varias famosas desde hace algunos años.

Eiza González (@eizamusica) shares the significant weight of becoming the new face of @LouisVuitton Perfume, speaks about greater representation in the media, her love of fragrance, and how she's navigating her off-screen beauty routine these days https://t.co/OMXne3MojH — Vogue Magazine (@voguemagazine) April 11, 2021