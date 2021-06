“No tenemos a un Carlos Ruiz o a un Pando Ramírez”, dice Gordillo

El defensor de la UTC de Perú, Gerardo Gordillo, dijo en entrevista con el “Súper Deportivo”, de “Emisoras Unidas”, que no tienen tiempo de lamentarse porque se viene la Copa de Oro, también se refirió a la continuidad de Amarini Villatoro.

Guatemala sufrió la noche de este martes una nueva desilusión al haber quedado eliminada del camino a Catar 2021, algo que provocó una ola de críticas, pero Gordillo le pide a la afición que no deje de creer pues este es un grupo joven y a pesar de no tener a un referente como Carlos Ruiz o Guillermo Ramírez, se apoyan el uno al otro.

Se perdió una nueva oportunidad…

No la perdimos, nos la ganaron, un gol nos dejó fuera, con un gol que hubiéramos conseguido ante otro rival, hubiéramos podido pasar a la siguiente fase, pero no nos han superado, no nos derrotaron.

¿Qué hay que hacer para obtener otros resultados?

No puedes esperar resultados diferentes haciendo lo mismo, sin embargo, este grupo no tiene una figura como antes, no tenemos a un Carlos Ruiz o a un Pando Ramírez. Somos un grupo de jugadores que uno potencia al otro, somos una selección joven y siempre hay algo por qué empezar, tenemos una idea clara de juego y convivencia.

Lo que viene también es importante…

Como jugador tengo que agarrarme de lo bueno y seguir porque estamos a las puertas de una contienda importante que hace años no jugamos, tengo que hacerme cargo del presente, puedo meter las manos al fuego por mis compañeros porque sé que se prepararon de la mejor manera, lamentable no se nos dio.

¿Se necesita mejorar las bases?

No es excusa, es la realidad, que cada jugador tenga la oportunidad de salir al extranjero, no es fácil, pero a raíz de buenas actuaciones irán saliendo más, como Marvin Ceballos, que regresa a Leones Negros. Mientras más jugadores vayan al extranjero, el nivel interno crecerá.

¿Hay que pasar la página?

Nos da tristeza y dolor, pero hay que tener personalidad para salir de este bache, no tenemos tiempo de lamentarnos porque se viene el partido ante El Salvador y estamos a tres semanas de la Copa de Oro. Se cierra una puerta y se abre otra, siempre hay una nueva oportunidad para empezar. Este grupo es bueno, nos queda seguir trabajando y confiando y tratar de plasmar esa cara o mejorarla y aprender de lo que no hicimos para la nueva Copa Oro, esto sigue, al final hay que levantarse, intentarlo y hacerlo mejor.

¿Cree que debe quedarse Amarini Villatoro?

No no me cabe duda de que el profe Amarini seguirá al mando de la selección porque los números lo avalan. Ha hecho debutar e hizo el esfuerzo de que vengan jugadores, rescató a otros, muestra de ello es Kervin García, lo pusieron y estuvo arriba de lo que esperábamos y lo hizo a cabalidad y eso es el trabajo que no se ve, es diferente el trabajo interno que muchos no tienen la posibilidad de ver, por eso no me cabe dudar que seguirá al mando de la selección.

¿Cómo va tu recuperación?

Muy bien, hoy pude correr un poco y tocar la pelota y espero poder irme y ponerme al parejo de mis compañeros. Estoy dolido por lo que me pasó y porque no estuve en un partido importante, pero estoy orgulloso por lo que hicieron mis compañeros.

¿Qué mensaje le das a la afición?

Que tiremos para adelante, es el único camino hacia el éxito porque para destruir hay miles, ayer mis compañeros demostraron que no fuimos menos. Mis guerreros dieron la cara y que eso nos haga sentir orgullosos, no es conformarse, pero morimos con la cara al sol. Les pido que sigan apoyando y creyendo, este grupo necesita de la gente que tira para adelante, que en vez de criticar valoren los sacrificios que muchos hacemos para estar aquí y lo hacemos de todo corazón. No hace falta nadie porque, los que están, están comprometidos y los que vengan que venga a comprometerse, las puertas están abiertas,