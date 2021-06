VIDEO. Stefanos Tsitsipas vence a Zverev y jugará la final del Roland Garros

El griego Stefanos Tsitsipas derrotó este viernes al al alemán Alexander Zverev en la primer semifinal y se clasificó a la final del Ronald Garros.

Tsitsipas venció al teutón Zverev por parciales de 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3, y se clasificó a su primera final de Grand Slam.

En el partido por el título, Tsitsipas se enfrentará a Rafael Nadal, trece veces campeón sobre el polvo de ladrillo parisino, o al N.1 del mundo Novak Djokovic.

