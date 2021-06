Francia, Alemania y Portugal se clasifican hacia los octavos de final

En una inédita y emocionante cierre de fase de grupos, Francia empató este miércoles 2-2 frente a Portugal, mientras que Alemania niveló por el mismo resultado contra Hungría.

Con estos resultados, galos, teutones y portugueses se clasificaron hacia los octavos de final del torneo continental.

Portugal generó la primera ocasión para abrir el marcador al minuto 4 por medio de Renato Sanches, que saco un disparo tibio que contuvo Hugo Lloris.

Tres minutos más tarde los lusitanos volvieron a llegar al arco francés con un cabezazo de Cristiano Ronaldo.

Al minuto 28 el cuadro lusitano se adelantó en el marcador con gol de Cristiano, por la vía del penal.

Cuando todo parecía indicar que la primera parte terminaría con la ventaja mínima a favor de los portugueses, Mateu Lahoz marcó penal a favor de la escuadra gala, tras una falta sobre Kylian Mbappé.

Karim Benzema llegó al cobro y decretó el 1-1 en el marcador.

Solo habían transcurrido cinco minutos del segundo tiempo, cuando Benzema marcó su segunda diana del encuentro y los galos le dieron la vuelta al marcador.

En primera instancia jugada fue revisada en el VAR pero finalmente sí contó.

Pero el campeón actual no se quería morir y al minuto 60 niveló las acciones nuevamente por medio de Cristiano Ronaldo y de penal.

Fue el quinto tanto de Cristiano en la Eurocopa y haciendo historia con el combinado portugués al llegar a 109 goles internacionales e igualar a Ali Daei como los máximos anotadores a nivel de selecciones nacionales.

De manera sufrida, Alemania se metió en los octavos de final de la Eurocopa, como segunda del grupo F, con un empate 2-2 contra Hungría, que fue ganando la mayor parte del partido, disputado este miércoles en Múnich.

Adam Szalai dio la primera sorpresa de la noche al marcar el primer gol de Hungría de cabeza (11). Alemania tardó en empatar, pero lo consiguió por medio de Kai Havertz (66), aunque inmediatamente después András Schäfer (68) volvía a poner a los magiares por delante.

