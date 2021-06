Amelia Flores asegura que se ha pedido la devolución del dinero por las vacunas Sputnik V

Durante una citación llevada a cabo por la Comisión de Previsión y Seguridad Social del Congreso, la ministra de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Amelia Flores, aseguró que envió una nota al Fondo Ruso de Inversión Directa para que reintegre el dinero que se abonó para la compra de 16 millones de la vacuna Sputnik V.

Según indicó la funcionaria, ahora se está pidiendo que los fabricantes rusos tienen la capacidad de venta, dicha transacción se pueda hacer con pago contra entrega.

Asimismo, aseguró que en el documento enviado se estableció que se obtenga la respuesta por parte de los fabricantes en un plazo de cinco días.

Por otro lado, Flores también indicó que se fijó un plazo de 20 días para que puedan ser enviadas más vacunas Sputnik V.

Mientras que el diputado Blanco Por lo que el diputado Blanco reiteró que es necesario declarar lesivo el contrato de las vacunas y reorientar los esfuerzos de que sea Estados Unidos el que brinde más donaciones o permita la adquisición de vacunas de otras farmacéuticas.

“Estos señores no van a cumplir, no tienen por dónde cumplirnos de acuerdo a lo establecido con el contrato”, mencionó el diputado Blanco.

Pero también el diputado mencionó que el MSPAS sabía desde el 2020 que se necesitaba una iniciativa de ley para obtener vacunas con otras casas farmacéuticas y en abril de este año, las fabricantes volvieron a informar de los requisitos legales, pero fue hasta hace unos días que la cartera envió la iniciativa al Legislativo.

Por otra parte, la funcionaria también hizo un paréntesis para pedir respeto a los diputados que la citaron.

“Quiero mencionar con todo respeto, yo no vengo aquí a que me ofendan o me insulten, yo no tengo ningún cinismo, señor diputado. Yo con todo respeto los trato así que pido lo mismo”, mencionó.