BTS incursiona en la moda de la mano de Louis Vuitton

BTS sigue incursionando en nuevas facetas, pues hace poco hicieron una alianza con McDonald’s para lanzar un menú de mcnuggets con dos salsas estilo oriental.

Ahora la banda se convirtió en embajador de la marca Louis Vuitton para ser parte de la colección otoño-invierno 2021, de Virgil Abloh.

Todo el fandom de la agrupación surcoreana provocó un fenómeno en redes por la participación de RM, Jimin, V, Suga, Jin, Jungkook y J-Hope como modelos de los diseños vanguardistas bajo el nombre de “Esperanza”.

Por su parte, Louis Vuitton está sumamente complacido por esta alianza.

Army estuvo en la primera fila para ver a sus ídolos en la presentación de la colección masculina durante un defile que se llevó a cabo este miércoles en Seúl.

Con vibraciones industriales, los siete integrantes presentaron la colección en Bucheon Art Bunker B39, un espacio de arte y cultura en las afueras de la ciudad.

“En 2015 #BTS presento I need u detrás de un desfile de modas, bailaron con poca luz y poco espacio, no les dieron lo que merecían, y ahora son embajadores de Louis Vuitton una de las marcas de moda mas prestigiosas que cambio sus reglas con tal de tenerlos, orgullo es poco”, expresó una fan.

Mañana es el show de #luisvuitton

• Horario | 7, de Julio.

04:00 am 🇨🇷🇳🇮🇭🇳🇬🇹🇸🇻

05:00 am 🇵🇪🇲🇽🇵🇦🇨🇴🇪🇨

06:00 am 🇩🇴🇨🇺🇵🇷🇻🇪🇧🇴🇵🇾🇨🇱

07:00 am 🇧🇷🇦🇷🇺🇾

12:00 pm 🇪🇸

¿En donde puedo verlo ? ⬇️#BTS #LVMenFW21

pic.twitter.com/m7kW83gPL5 pic.twitter.com/tG7gbwoKsA

— Lachimunlala-: Sprite (@lachimunlala) July 7, 2021