La pelea en Twitter de Maluma con Scott Disick se vuelve viral

Maluma y Scott Disick sorprendieron a sus respectivos fans cuando tuvo un aparente desencuentro a través de Twitter.

Todo comenzó cuando el ex de Kourtney Kardashian tuiteó una frase que podría parecer un tanto agresiva.

Tan solo unos cuantos minutos después, el cantante le respondió y acusó al socialité de tratar de robarle algo.

Finalmente, Disick le contestó y le dijo al artista colombiano que él no era más que un chiste. “Ni siquiera tuve que tratar tanto, ya supérate, eres una broma”, expresó.

What’s up with you? You want to be me so bad that you try to take what is mine? https://t.co/eAMbaa8zRa

— MALUMA (@maluma) July 6, 2021