Miles de italianos protestan contra el certificado anticovid

Miles de personas protestaron en Italia este sábado contra las restricciones adoptadas por el gobierno para las personas no inmunizadas contra el covid-19, cuando Roma intenta frenar un rebrote de contagios.

La mayoría no llevaban mascarillas.

Thousands of Italians protest against the "covid-pass" in the streets of Turin.

El Certificado Verde, que es una extensión del pase sanitario europeo, se requerirá en Italia a partir del 6 de agosto para acceder a cines, museos, piscinas cubiertas o estadios, o para comer en el interior de restaurantes.

Las personas con la pauta completa de vacunación, con un test negativo reciente o que se recuperaron de la enfermedad podrán acceder al certificado.

Una propuesta para extender el uso de este pase a los viajes en tren, autobús o avión será examinada de nuevo en septiembre.

Scenes from Italy as Italians are out in force Today. Protesting against Coronavirus passes and restrictions as worldwide protest continue against Covid passes, lockdowns etc.

