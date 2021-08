Novia de Sammy Pérez reaparece y arremete contra Eugenio Derbez

En el programa “Es Show”, Zuleika Garza reapareció para hacer frente a las acusaciones que recientemente hizo Daniel Pérez, sobrino de Sammy Pérez; y el actor y comediante, Eugenio Derbez.

Sammy Pérez murió tras luchar contra el COVID-19 y sigue siendo punto de conversación. Recientemente familiares del actor y hasta el propio Eugenio Derbez aseguraron que Zuleika había desparecido con el acceso a las cuentas bancarias del famoso fallecido.

Ahora, Zuleika Garza reapareció para aclarar y desmentir lo que se le acusa. En medio del llanto expresó que no ha huido y que no tiene acceso a las cuentas bancarias. Expresó que ella jamás abandonó a Sammy Pérez y que es víctima de acoso por culpa de las declaraciones recientes en su contra.

La joven expresó que jamás ha huido y con pruebas, un video, demostró que ella presuntamente entregó las tarjetas bancarias a los familiares del actor. Aclaró que ella tuvo que aislarse por culpa del COVID-19.

“Buenas noches, la verdad que estoy destrozada, primero quiero aclarar dos cosas. Yo no estoy, no he huido, no me he escondido, aquí estoy en Colima. El sobrino de Sammy Pérez, Daniel Pérez y Jessica Pérez han dicho de mi muchas cosas, que yo me fui con las cuentas bancarias, ahí está el video donde les envié las cosas, no lo abandoné, estuve en aislamiento como me dijo el doctor”, dijo en entrevista telefónica.

Expresó que le parece injusto que se le acuse de tal forma y que incluso el comediante Eugenio Derbez la critique sin si quiera conocerla.

“Si estoy diciendo todo y dando la cara es porque ya no aguanto, están destrozando a un niño y a mis padres, no me parece justo que estén haciendo todo esto con nosotros. No me importa que me destrocen a mí, sé la realidad, tengo las pruebas, tengo mensajes, tengo videos y todo. Lo que hacen conmigo no me importa, pero están destruyendo a mis hijos, tengo una hijo de 8 y una hija de 16, tengo a mi padre enfermo de diabetes”, indicó.

Garza aseguró que la violencia en su contra y su familia ha incrementado desde que los implicados la señalaron. Expresó que si le llega pasar algo a ella o a cualquier integrante familiar hace responsable a todas las personas que han dicho mentiras sobre ella.

