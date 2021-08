Emisoras Unidas - A un año, Mia Khalifa recuerda la explosión en Beirut y exige justicia

Esta explosión en Beirut dejó más de 200 muertos, más de 6 mil heridos y más de 300 mil desplazados. A la fecha, este hecho sigue sin esclarecerse y no ha habido rendición de cuentas de los responsables.

Según medios internacionales, dos estallidos causaron una de las mayores explosiones no nucleares de la historia. Se incendiaron 552 toneladas de nitrato de amonio, un material altamente explosivo que llevaba casi seis años almacenado en el puerto.

El incidente desató la ira de los libaneses y se sucedieron multitudinarias protestas alrededor del país. Los supervivientes y familiares de las víctimas piden una investigación independiente que a pesar de los continuos esfuerzos de la justicia, ha sido bloqueada por las autoridades.

“Beirut, mi corazón siempre está contigo”, escribió Mia Khalifa en ese momento y realizó diferentes actividades para reunir dinero y ayudar a los afectados por el accidente.

Beirut, my heart is always with you ♥️

— Mia K. (@miakhalifa) August 4, 2020