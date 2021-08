“Todo esto está siendo muy raro, hay mucha gente que piensa que Messi no se va a ir”

El caso de Lionel Messi con el Barcelona dio un giro inesperado este jueves, cuando el club azulgrana anunció la ruptura entre el club y Messi, el astro argentino no continuará vistiendo los colores del Barca.

Y es que el argentino no firmará su esperada renovación con el FC Barcelona y “no continuará ligado” al club donde ha desarrollado su carrera desde hace más de veinte años, informó este jueves la entidad blaugrana.

ÚLTIMA HORA | Leo Messi no seguirá ligado al FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 5, 2021

¿Qué pasará con Messi?

El periodista Miguel Ángel Ruiz, cercano al entorno del FC Barcelona habló con Emisoras Unidas sobre la salida de Lionel Messi de la institución blaugrana, afirmando que creen que es una forma de presionar a La Liga.

“A mi no me acaba de cuadrar el tema, mañana hablará el presidente del Barcelona Joan Laporta, Barcelona y Real Madrid no aceptan el acuerdo de La Liga con el nuevo inversor, es un chantaje de La Liga, el club más afectado es el FC Barcelona, el comunicado del Barca es muy extraño, es muy raro, parece una jugada de Laporta para presionar a La Liga y a Tebas para evitar la salida de Messi, en los próximos días veremos si realmente es una salida de Messi o no”, señaló el periodista español.

¿A qué club podría llegar Messi?

“Al único club al que podría ir Messi es al PSG, no hay ningún club que pueda sostener su plantilla después de la pandemia y más con el sueldo de Messi, pero no es sencillo varios clubes tienen problemas con el Fair Play Financiero, aquí está pasando algo raro, cuando despides al mejor jugador de la historia no lo puedes despedir con un comunicado así, el Barcelona claramente está acusando a La Liga”.

El Burofax Gate también parecía tener final escrito/invariable. Ahora comunica el propio Barça. Destaca acuerdo con Messi (NO HAY RUPTURA) ¿No será un mensaje a La Liga para flexibilizar normativa? Viene de perder a CR7-Neymar ¿Dejará ir a su mayor emblema por tema reglamentario? — VarskySports (@VarskySports) August 5, 2021

¿Cómo han recibido la noticia de la salida en Barcelona?

“Lo estamos pasando mal, todo está siendo muy raro, hay mucha gente que piensa que no se va a ir, es evidente que lo tomamos con una enorme tristeza. Messi ya se quiso ir el año pasado, y en esta ocasión es un comunicado oficial, Leo Messi está fuera del Barca y veremos si todo esto se reconduce llegando a un acuerdo con La Liga”.

Lionel Messi at Barcelona. Thank you for the memories. 💙❤️ pic.twitter.com/PA3JMaShGV — B/R Football (@brfootball) August 5, 2021