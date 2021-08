Dr. Dre no ayuda a su hija que vive momentos duros y en la calle

La hija mayor de Dr. Dre, reveló que está viviendo en un auto alquilado y que su padre no le envía dinero hace 18 meses.

LaTanya Young, la hija que tuvo con Lisa Jonhson, asegura que no vio al famoso rapero por 18 años y que ahora cada vez que quiere tener comunicación con él tiene que hacerlo a través de su equipo.

Es madre soltera de cuatro hijos y actualmente trabaja en California para DoorDash y Uber Eats como repartidora y ensambladora en un almacén.

Los niños viven en casas de amigos porque no tienen lugar en el vehículo.

“Estoy tomando trabajos ocasionales solo para lograrlo ahora; me pagaron 15 dólares la hora como ensamblador en el almacén”, explicó y agregó: “Estoy tratando de mantener mi cabeza fuera del agua. He estado endeudado por un tiempo”.

Según confesó en una entrevista, la joven necesita dinero para no perder el automóvil que tiene alquilado.

Dice que cuesta 2,300 dólares por tres semanas y que de momento solo le alcanzó para pagar una sola.

Dr. Dre viene de ser noticia porque el mes pasado se le ordenó pagar a su ex esposa, Nicole Young, casi 300 mil dólares en manutención conyugal como parte de su divorcio.

Estuvieron juntos 24 años y tuvieron dos hijos, Truice y Truly, de 24 y 20 respectivamente.

Se dice que el músico tiene en su cuenta alrededor de 800 millones de dólares y LaTanya lo sabe bien. En su momento le prestaba dinero pero en enero de 2020 dejó de hacerlo.

“Su abogado ha dicho que mi padre no quiere ayudarme porque he hablado de él en la prensa. Siento que estoy condenado si lo hago, estoy condenado si no lo hago”, comentó