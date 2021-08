Covax prevé entregar 6.6 millones de dosis a Guatemala en 2021

El objetivo de suministrar 6.6 millones de dosis contra Covid-19 a Guatemala de parte del mecanismo Covax durante el 2021 se mantiene, detalló este viernes Oscar Barreneche, representante de la OPS/OMS en el país.

Si bien el delegado reconoció que se ha tenido un retraso en cuanto a los envíos, en comparación con lo que se esperaba, aseguró que hay temas que están más allá de la OPS o el propio Ministerio de Salud.

Hasta ahora, Guatemala ha recibido 1 millón 088 mil 670 dosis del total de la negociación por medio de Covax, incluidas las de AstraZeneca y Pfizer.

El entrevistado agregó que, según la información que se le ha proporcionado, en el tercer y cuatro trimestres del año llegará gran cantidad de vacunas a la nación centroamericana para alcanzar los objetivos impuestos por el mecanismo.

Barreneche también se refirió a cómo avanza el proceso de vacunación en el país y consideró que en este momento están llegando las dosis de forma más acelerada, ya sea provenientes de compras o donaciones.

Agregó que la cartera de Salud está respondiendo a esta disponibilidad ampliando los sitios para vacunación y los horarios en los que están abiertos.

Ayer, Guatemala recibió 363 mil 870 dosis de Pfizer, que fueron adquiridas por medio de Covax.

Esto, a criterio de Barreneche, es “un hito” tomando en cuenta que esta farmacéutica es una de las que mayores requisitos aplica para suministrar el fármaco a los países.

El entrevistado también se refirió a la donación que otorgó España, que incluyó 201 mil 600 dosis de AstraZeneca. Mencionó que con esta entrega se garantizó las segundas dosis para quienes esperaban este tipo de fármaco.

Las mismas fueron trasladadas con apoyo de Covax, no fue únicamente bilateral, y es la primera vez que esto ocurre, detalló.

Según Barreneche, la propagación del virus es alta y esto se observa en la gran cantidad de contagios reportados a diario en Guatemala, que en la última semana han superado los 4 mil durante dos días consecutivos.

Esto se complica aún más con la existencia de nuevas variantes, incluida la Delta, que aunque todavía no se confirma en el país, los profesionales de la salud consideran que ya circula.

En ese sentido, instó a los guatemaltecos a mantener las medidas de prevención, incluido el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y la higiene de manos.

Pero, principalmente, es necesario que se eviten las reuniones sociales y cualquier tipo de actividad que genere aglomeraciones, expuso.

“La vacuna es ese ticket que nos llevará al otro lado, pero no se está aplicando todavía a la densidad que se debería. La cobertura nacional de vacunación no ha podido llegar a niveles óptimos para que todos estemos protegidos. Eso no va a suceder en algunos meses, entonces las medidas de prevención deben continuar”, dijo Barreneche.