Muere Paul Johnson, icono de la música house y creador de “Get Get Down”

Paul Johnson, de 50 años, alcanzó fama mundial con su tema “Get Get Down” en 1999.

El icono de la música house de Chicago falleció por complicaciones derivadas del COVID-19. La triste noticia se daba a conocer a través de un comunicado compartido en su página oficial de Facebook en la tarde del miércoles 4 de agosto.

Medios internacionales informaron que el famoso fue hospitalizado recientemente en una unidad de cuidados intensivos debido al coronavirus y ahora ha perdido trágicamente su batalla contra el virus.

“Nuestro amado falleció esta mañana a las 9 horas, la leyenda de la música house que todos conocemos como PJ, alias Paul Johnson, falleció en este día del 4 de agosto de 2021. Descansa en el cielo Paul”, declaró la familia del productor a través de sus redes sociales.

Su trayectoria

Paul Johnson era conocido por su estilo apasionado por la música house. Fue con “Get Get Down” cuando alcanzó fama internacional.

El músico quedó paralizado de cintura para abajo después de recibir un disparo en 1987 y desde entonces tuvo que usar silla de ruedas. En 2003, le amputaron la pierna izquierda tras ser hospitalizado en Chicago con fuertes dolores en las extremidades inferiores y en 2010 perdió la pierna derecha tras un grave accidente.

Esto no impidió que siguiera siendo un Dj y productor muy activo. Su calendario de lanzamientos se mantuvo desde el comienzo de su carrera hasta 2021.

